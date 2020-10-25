Rizespor galibiyet sayılarında Sivasspor'a karşı üstün

Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 17. kez rakip olacak.

Sivasspor ve Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 6. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 17. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 16 lig maçının 4’ünü Sivasspor, 5´ini de Rizespor kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Geride kalan 16 karşılaşmada Sivasspor 16, Rizespor ise 15 kez fileleri havalandırdı.



Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yarın oynanacak olan mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

SİVASSPOR’DA 4 EKSİK



Sivasspor’un Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Marcelo Goiano ve hasta olan Casimir Ninga Çaykur Rizespor karşısında görev yapamayacak.