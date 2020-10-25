Rizespor galibiyet sayılarında Sivasspor'a karşı üstün

Sivasspor ve Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 6. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 17. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 16 lig maçının 4’ünü Sivasspor, 5´ini de Rizespor kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Geride kalan 16 karşılaşmada Sivasspor 16, Rizespor ise 15 kez fileleri havalandırdı.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yarın oynanacak olan mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
SİVASSPOR’DA 4 EKSİK
Sivasspor’un Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Marcelo Goiano ve hasta olan Casimir Ninga Çaykur Rizespor karşısında görev yapamayacak.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet daha transfer edeceklerini söylemişti. Başkanın gönlündeki ismi Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar bu kez işi bitirmek istiyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dorukhan Toköz hakkında bir açıklama daha yaptı.
Süper Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe'de golcüler bu sezon da suskun kaldı.
Ruhr derbisinde Borussia Dortmund'a 3-0 mağlup olan Schalke 04, 21 haftadır galibiyet yüzü görmüyor.
Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetine imza atan Yukatel Denizlispor, yarın evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 17. kez rakip olacak.