Rizespor Galatasaray maç özeti golleri tartışmalı pozisyonlar - Rize GS özet

Rizespor Galatasaray özeti golleri önemli anları merak ediliyor. Rize GS özet anlarında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Çaykur Rizespor ile Galatasaray ligin 32. haftasında karşı karşıya geldi. Zorlu deplasmanda 2-1 geriye düşen Galatasaray uzatma dakikalarında bulduğu gollerle maçı 2-3 kazanmasını bildi. İşte, Rizespor Galatasaray maç özeti!

RİZESPOR GALATASARAY ÖZET

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun yerden pasında, Feghouli ceza sahasında plase bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 0-1

12. dakikada ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan Onyekuru'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Boldrin'in ara pasında defansın arkasına sarkan Melnjak'ın ceza sahası içinde sert şutunda, defansa çarpan top az farkla kornere gitti.

31. dakikada Moroziuk'un yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

35. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Diagne, kaleci Gökhan Akkan'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Sağ çaprazda açısı daralan Diagne'nin vuruşunda araya giren Awaziem, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

39. dakikada Galatasaray, Diagne ile penaltıdan yararlanamadı. Marcao'nun ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından VAR'da pozisyonu yeniden inceleyen hakem Serkan Çınar, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağa Diagne bir kez daha müdahale edince Serkan Çınar, endirekt serbest vuruşa hükmetti.

45. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Boldrin ile verkaç yapan Muric'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top, kaleci Muslera'nın solundan filelerle buluştu: 1-1

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

(66) Galatasaray

(63) Başakşehir (1 maçı eksik)

(59) Beşiktaş (1 maçı eksik)

(56) Trabzonspor (1 maçı eksik)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, ligde son oynadığı Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 31. haftasında 2-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde mecburi değişikliğe gitti.

Terim, Çaykur Rizespor maçına Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Feghouli, Ndiaye, Fernando, Onyekuru, Diagne'den oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.

Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Belhanda'nın yerine Ndiaye görev yaptı.

Taraftardan yoğun ilgi

Çaykur Rizespor ve Galatasaray taraftarları, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray'a ayrılan 783 biletin tamamı satılırken, ev sahibi ekibe 13 bin 100 taraftar destek verdi.

Çaykur Didi Stadı'nın tribünlerini dolduran her iki takım taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takımlarını destekledi.

Çaykur Rizespor'da tek değişiklik

Yeşil-mavili ekipte teknik direktör Okan Buruk, geçen haftaki MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Buruk, müsabakaya Gökhan Akkan, Boldrin, Umar, Awaziem, Moroziuk, Samudio, Abarhoun, Musa Çağıran, Azubuike, Melnjak ve Muric ilk 11'ini çıkardı.

Genç teknik adam, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen Mustafa Saymak'ın yerine Umar'a forma verdi.

Sakatlıktan yeni çıkan takım kaptanı Aatıf Chahechouhe, müsabaka kadrosunda yer buldu.

Maçtan önce Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, statta takımın sembolü olan atmaca uçurdu.

21 yaş altı maçını Galatasaray farklı kazandı

21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını sarı-kırmızılı ekip farklı kazandı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan 32. hafta maçı, Galatasaray'ın 8-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.