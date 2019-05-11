Rize'de kritik viraj! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı saat kaçta?

Lider G.Saray, Rize deplasmanında... Peki, Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta? İşte maç öncesi son bilgiler... Sarı-Kırmızılı ekip, ligin 32. haftasında bugün saat 16.00'da Rizespor’a konuk olacak. G.Saray’da Younes Belhanda sarı kart cezası, Kostantinos Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, ligdeki son 17 maçında yenilmedi. G.Saray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

G.Saray bugün kazanırsa bir sonraki hafta Başakşehir’le berabere kalma hakkı olacak. Sonrasında Sivas’ı mağlup edebilirse, şampiyonluğa ulaşacak. Bugün kaybederse, son 2 haftada Başakşehir ve Sivas’ı yenerek yine mutlu sona ulaşacak. Sarı-Kırmızılı ekipte üç futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Emre Akbaba, Linnes ve Emre Taşdemir, bugün sarı kart görmeleri durumunda Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

RİZESPOR - GALATASARAY: LİGDE 36. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 35 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 80 golüne, yeşil-mavililer 33 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 35 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 35 maçtan 33'ünde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 2 maçı deplasmanda kaybetti.