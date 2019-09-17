Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu!

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı.

Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na da kota alan Rıza, Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta Fernandez ile Çinli Lingzhe Meng'i 4-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Milli güreşçi, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde ise Alman Eduard Popp'u 4-1 yenmişti.

Rıza'dan yeni rekor

Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş'tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.

Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Rıza ayrıca bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.

Grekoromen stilde 2 madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.

Türkiye, grekoromen stilde 1 altın ve 1 bronz madalya, 2 olimpiyat kotası aldı.

Milli sporcu Cenk İldem, dün dünya üçüncüsü olmuştu. (AA)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

RIZA KAYAALP KİMDİR?

10 Ekim 1989 tarihinde Yozgat’ın Kavurgalı köyünde dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde (GEM) Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde Grekoromen Stilde güreşe başladı.

İlk uluslararası madalyasını Yıldızlar kategorisinde 2005 Yılında Arnavutluk Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı. Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübüne transfer olarak Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim’in gözetimde hem sporda hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmanan Kayaalp, 2006 yılında liseden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazanarak bu okuldan da mezun oldu.

İlk Uluslar arası madalyasını Yozgat GEM’de alan Kayaalp, Lise yıllarında ASKİ Güreş kulübüne transfer oldu. ASKİ’de, Teknik direktörlük yapan Mehmet Akif Pirim’in elinde yetişti. Çocukluğundan beri güreşin içinde büyüyen Kayaalp, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında sayısız madalya aldı. Dünya Güreş Birliği tarafından dünyanın en iyi güreşçisi seçildi.

Brezilya' nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.