Riza Durmisi'den son dakika açıklaması: Fenerbahçe ile görüşüyoruz

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Lazio'nun Danimarkalı sol beki Rıza Durmisi, transferiyle ilgili tekrar açıklama yaptı.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Rıza Durmisi, "Benimle en çok ilgilenen kulüp Fenerbahçe. Ara transfer dönemi için görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe benle, menajerimle ve Lazio ile konuştu. Ancak, İspanya'dan da teklifler var." ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO CİVARINDA

Gazetenin haberine göre; Fenerbahçe, Lazio ile masaya oturdu ve transfer görüşmelerinde büyük mesafe kaydetti. Lazio Başkanı Claudio Lotito ve Sportif Direktör Igli Tare, daha yüksek bir bedel koparmak için çabalasa da Fenerbahçe'nin Durmisi için 3 milyon euro'dan daha fazla ücret ödemeyeceğini açıklaması üzerine, pazarlık bu fiyat civarında noktalarında devam ediyor.

SON İKİ SEZONDA SADECE 10 LİG MAÇI

25 yaşındaki Arnavutluk asıllı Danimarkalı sol bek Rıza Durmisi, 2018 yazında 7.5 miylon euro bonservis karşılığında Betis'ten Lazio'ya transfer oldu. Durmisi, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymedi.

2018/19 sezonunda ise 25 yaşındaki sol bek, sadece 10 maça çıktı. (Sporx)

RIZA DURMISI KİMDİR?

Danimarka Kopenhagen doğumlu futbolcu Riza Durmisi 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Annesinin ismi Imran Durmisi babasının ise Alirami Durmisi’dir. Futbol kariyerine doğup büyüdüğü Danimarka’da Bröndby takımı alt yapısı ile adım atmış ardından A Takıma kadar yükselmeyi başarmıştır. Bröndby takımının tüm alt yapı kategorilerinde forma giymiş ve 2016 sezonunda İspanya’nın Real Betis takımına, 2018 sezonunda ise 7,5 Milyon Euro karşılığında İtalyan ekip Lazio’ya transfer olmuştur.