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  3. Riza Durmisi Fenerbahçe'ye geliyor

Riza Durmisi Fenerbahçe'ye geliyor

Riza Durmisi Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sol bek arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler Lazio forması giyen Riza Durmisi için kulübüyle anlaştı.

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanmasının ardından sol bek mevkine oyuncu arayan Fenerbahçe, Rıza Durmisi için İtalya'ya çıkarma yaptı.

Oyuncu ile daha önceden anlaşan sarı-lacivertliler, Lazio'ya kiralama teklifinde bulundu. İtalyan ekibi,  Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

Danimarka vatandaşı olan Durmisi daha önce Brondby ve Real Betis formaları giydi.

Geçtiğimiz sezonun başında 7.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Danimarkalı oyuncu 21 karşılaşmada forma giydi. Durmisi 23 kez de Danimarka A Milli Takımı formasıyla mücadele etti. (TRTSPOR)

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