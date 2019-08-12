Riza Durmisi, Fenerbahçe'den haber bekliyor

Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-Lacivertliler Lazio'nun Damimarkalı sol beki Riza Durmisi için hem İtalyan kulübüyle he de oyuncunun kendisiyle kiralık olarak el sıkıştı.
KOLAROV İÇİN EN KRİTİK HAFTA
Bu hafta içinde Aleksander Kolarov transferini bitirmeye çalışacak olan Fenerbahçeli kurmaylar, Sırp sol beki almayı başaramazsa Rıza Durmisi'yi imza için İstanbul'a çağıracak.
Rıza Durmisi geçen sezon ligde sadece 326 dakika şans bulabildi. 10 maçta 1 asist yaptı, 4 sarı kart gördü.
(Takvim)
BREZİLYA ekibi Flamengo ile anlaşma noktasına gelen ancak sonrasında cayan Mario Balotelli, yeni teklifler bekliyor.
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa 2. Ligi’nde Paris FC’de forma giyen Silas Wamangituka’nın transferinin bitirilmesini istiyor.
Fener’in hocası, “Kadromuzda önemli eksikler var. Bir an önce sol bek, stoper ve 6 numaraya, hatta forvete bir takviye daha yapmalıyız” dedi. Yönetim ise, Kjaer, Durmisi, Kolarov ve Gustavo transferlerini bitirmek için çaba harcıyor.
Fenerbahçe Brighton'ın kanat-forveti Locadia için devreye giriyor. Comolli, 1-2 gün içinde İngiliz yöneticilerle bir araya gelecek. Şans bulamayan Locadia için bedelsiz kiralama teklifi yapılacak.
Beşiktaş, Konoplyanka için 2.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Schalke bu teklifi masaya yatırdı. Alman kulübünün rakamı kabul ettiği ancak ödeme planı için pazarlığın sürdüğü öne sürüldü.
Monaco ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, Lille'de oynayan Thiago Maia ve Nantes formasını giyen Abdoulaye Toure konusunda da temaslarda bulunuyor.
Fenerbahçe, Başakşehir'e Mahmut ve İrfan Can için 7 milyon euro önermeye hazırlanıyor. Mensah için yapılan ilk atak sonuçsuz kaldı.