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Fenerbahçe, Riza Durmisi transferinde mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe, Riza Durmisi transferinde mutlu sona ulaştı

Sol bek transferi için girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe, Riza Durmisi transferini bitirdi. Daha önce futbolcuyla anlaşan Sarı-Lacivertliler, Lazio ile de 3 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun en geç yarın İstanbul’a gelip imzayı atması bekleniyor.

Transferin bitmesine kısa bir süre kala Adil Rami ve Mevlüt Erdinç hamlelerini gerçekleştiren Fenerbahçe yönetiminin Luis Gustavo'nun hemen ardından Riza Durmisi'yi de bitirerek operasyonu tamamlaması bekleniyor.

Arnavut asıllı Danimarkalı sol bekle anlaşan sarı-lacivertlilerin Lazio ile de 3 milyon avro üzerinden anlaştığı öğrenildi.

HÜCUMCU SOL BEK

Geçen sezon Betis'ten 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya'nın yolunu tutan ve hücumcu bir bek oyuncusu olarak öne çıkan Arnavut asıllı oyuncu, Brondby, Betis ve Lazio'da toplam 180 maçta oynadı ve 10 gol, 19 asistlik bir performans sergiledi.

(Türkiye)

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