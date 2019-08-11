Riza Durmisi: Fenerbahçe'de seve seve oynarım

Daha önce Süper Lig’e burun kıvıran Durmisi, F.Bahçe’den teklif alınca fikir değiştirdi. Sarı-Lacivertli formayı seve seve giyeceğini söyleyen Danimarkalı sol bek, “Kulübümle anlaşın, görüşelim” dedi.

Kolarov transferi için AS Roma ile görüşmeleri sürdüren F.Bahçe’nin radarındaki bir diğer isim ise Riza Durmisi… Bir süre önce Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Danimarkalı sol bek, Türkiye'ye gelmeye önce sıcak bakmazken sonrasında karar değiştirdi. İtalyan basınındaki haberlere göre, Sarı-Lacivertliler’in Durmisi transferinde bir adım öne geçtiği öne sürüldü. Arnavut asıllı futbolcu için İspanya’dan Real Betis ve Fransa’dan Marsilya da devrede…

SIRP YILAN HİKAYESİ

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığından dolayı sol bek transferi aciliyet kazanan takımda teknik direktör Ersun Yanal’ın 1 numarası hala Alexandar Kolarov… Ancak Sırp yıldız için transfer şartları her geçen gün daha da karışık bir hal aldığı için alternatif isimlere yönelindi. Bu isimlerin başında gelen Durmisi için kulübü Lazio’nun 6 milyon euro istediği ve pazarlıkların başladığı aktarıldı. 25 yaşındaki futbolcu için Comolli’nin teklif ettiği rakam ise 2.5 milyon euro…

İTALYA ONA YARAMADI

Futbol kariyerine Danimarka’nın Brondby takımında başlayan Riza Durmisi, Real Betis ve Lazio gibi gibi üst düzey kulüplerde forma giydi. Lazio’nun geçen yaz 7.5 milyon euroya transfer ettiği Durmisi, Serie A'da 10 maça çıkabildi. Sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden futbolcu, Danimarkalı milli takımda da oynuyor. 23 kez milli olan 1.68’lik sol bek, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

(Güneş)