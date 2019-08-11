Riza Durmisi: Fenerbahçe'de seve seve oynarım

Kolarov transferi için AS Roma ile görüşmeleri sürdüren F.Bahçe’nin radarındaki bir diğer isim ise Riza Durmisi… Bir süre önce Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Danimarkalı sol bek, Türkiye'ye gelmeye önce sıcak bakmazken sonrasında karar değiştirdi. İtalyan basınındaki haberlere göre, Sarı-Lacivertliler’in Durmisi transferinde bir adım öne geçtiği öne sürüldü. Arnavut asıllı futbolcu için İspanya’dan Real Betis ve Fransa’dan Marsilya da devrede…
SIRP YILAN HİKAYESİ
Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığından dolayı sol bek transferi aciliyet kazanan takımda teknik direktör Ersun Yanal’ın 1 numarası hala Alexandar Kolarov… Ancak Sırp yıldız için transfer şartları her geçen gün daha da karışık bir hal aldığı için alternatif isimlere yönelindi. Bu isimlerin başında gelen Durmisi için kulübü Lazio’nun 6 milyon euro istediği ve pazarlıkların başladığı aktarıldı. 25 yaşındaki futbolcu için Comolli’nin teklif ettiği rakam ise 2.5 milyon euro…
İTALYA ONA YARAMADI
Futbol kariyerine Danimarka’nın Brondby takımında başlayan Riza Durmisi, Real Betis ve Lazio gibi gibi üst düzey kulüplerde forma giydi. Lazio’nun geçen yaz 7.5 milyon euroya transfer ettiği Durmisi, Serie A'da 10 maça çıkabildi. Sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden futbolcu, Danimarkalı milli takımda da oynuyor. 23 kez milli olan 1.68’lik sol bek, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
(Güneş)
Kjaer'i istediği fiyata elden çıkartamayan Sevilla'da sportif direktör Monchi, Comolli'yi arayarak "Gelin tekrar görüşelim" dedi. Bu gelişme üzerine yeniden temas kurma kararı alındı. Hem Sevilla hem de Kjaer istenilen rakama inerse Danimarkalı stoper yeniden çubukluyu giyecek.
Kanarya, Sırp sol bek ile yaptığı ön protokole, “Kim anlaşmadan vazgeçerse 500 bin euro tazminat öder” maddesi koydu. Sportif Direktör Comolli, Roma ile pazarlığı sürdürüyor.
İngiliz basını, Manchester United’ın Brezilyalı ön liberosu Fred’in, Galatasaray’a 1 yıl kiralık olarak gitmeye sıcak baktığını yazdı. Kulüpler arasında artık son görüşmeler yapılıyor!..
Fenerbahçe'nin orta sahadaki 1 numaralı transfer hedefi Luiz Gustavo, geleceğiyle ilgili konuştu ve "her şey olabilir" dedi.
Falcao’dan sonra hücum hattına 1 takviye daha yapmak isteyen Galatasaray’ın radarına Eleke girdi. Luzern’in Nijeryalı forveti için menajeri, “Masada teklifler var. Bunlardan biri de G.Saray’ın” dedi.
Ersun Yanal, Muriqi'in performansından memnun olsa da şampiyonluk yarışında elinin güçlü olmasını istiyor. Yönetim bu problemi çözebilmek için temaslara devam ediyor.
Daha önce Süper Lig’e burun kıvıran Durmisi, F.Bahçe’den teklif alınca fikir değiştirdi. Sarı-Lacivertli formayı seve seve giyeceğini söyleyen Danimarkalı sol bek, “Kulübümle anlaşın, görüşelim” dedi.