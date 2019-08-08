Daha önce Beşiktaş'ın teklifini reddeden Riza Durmisi fikir değiştirdi

Lazio formasını giyen Danimarkalı sol beki kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yaparak işi bitirmeye çalışacak.
FORVETTE SÜRPRİZ İSİM GÜNDEMDE
Öte yandan Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrasında forvet mevkisine transfer yapmak için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Romanya'nın Cluj takımında forma giyen George Tucudean'ı da değerlendirmeye aldı.
2020 yılına kadar Rumen ekibiyle sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki santrfor için pazarlıkların başladığı öğrenildi. Transferi ise futbol direktörü Ali Naibi'nin yürüttüğü de gelen bilgiler arasında.
(Takvim)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos ayı sayısındaki yazısında transferlerle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
Akhisarspor karşısında yaptığı şahsi hatalarda taraftarları çıldırtan Marcao, Fatih Terim'in de tepkisini çekti.
Forvet hattını zenginleştirmek isteyen Beşiktaş, Sevilla'da oynayan 23 yaşındaki golcü Carlos Fernandez'i gündemine aldı.
Her geçen gün yeni bir gelişmenin yaşandığı Galatasaray'ın Falcao transferinde bir müjdeli haber daha geldi. Kolombiyalı yıldızın Monaco şehrindeki evini boşalttığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Kolarov transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibi ilk teklifi geri çevirirken, sarı lacivertliler yeni teklifle Roma'nın kapısını çalacak.
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Luiz Gustavo'nun Marsilya'dan kazandığı yıllık ücret sarı lacivertli yöneticileri şaşırttı.
2 stoper birden transfer etmek isteyen Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin bir süredir görüşme halinde olduğu Zanka, sabaha karşı 04:30’da İstanbul’a geldi. Zanka’yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.