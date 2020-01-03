Rıza Çalımbay'dan Robinho sözleri: Onu çok isterim

Robinho iddialarına açıklık getiren Çalımbay, “Ben çok isterim. Burada oynamış, başarılı olmuş bir oyuncu. Yine fayda sağlar. Ancak Başakşehir’deki durumu ne bilmiyorum. Türkiye’nin en iyi kadrosu onlarda. 3 kulvarda gitmek istiyorlar. Bırakmak istemeyebilirler” diye konuştu. Çalımbay, Alper Potuk için ise, “Alper’i Eskişehir’de ilk oynatan benim. Eski öğrencim, tanıdığım bir oyuncu. Tabi ki şartlar oluşursa çalışmak isterim” açıklamasında bulundu.

MERT HAKAN VE MİLLİ TAKIM

Sivasspor’un hocası takımın başarılı ismi Mert Hakan için ise, “Milli takıma gidebilir. Çok faydalı bir oyuncu. Kendisini geliştirmek istiyor. Çok daha iyi şeyler yapabilir” sözlerini sarf etti.