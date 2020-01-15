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aksam.com.tr
  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 20:55
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  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 20:55

Rıza Çalımbay'dan Khalili için sert sözler

Rıza Çalımbay'dan Khalili için sert sözler

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Kupada Malatya'yı 4-0 yenerek dize getiren Sivasspor, gözünü transfere çevirdi.

Kırmızı-Beyazlılar'ın hocası Rıza Çalımbay, Lig Radyo'da Mixed Zone programında Ömer Necati Albayrak'a konuştu. Başarılı çalıştırıcı, "Bir orta saha ve bir stoper takviyesi mutlaka yapacağız. Orta saha için Khalili ile anlaşmıştık ama bizi çok zor durumda bıraktı. Kasımpaşa her türlü kolaylığı sağladı, bonservis de istemedi. Ancak oyuncu kendini boşa çıkardıktan sonra ülkesine dönme kararı aldı. Söz vermesine rağmen bu yaptığı yanlıştı" dedi. Çalışmaların sürdüğünü belirten Çalımbay, "Kısa sürede takviyelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

(Lig Radyo)

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