Rıza Çalımbay'dan bir Galatasaray açıklaması daha: Yanlış anlaşıldım

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe mağlubiyetinin ardından Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklama sebebiyle bugün kişisel sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Çalımbay “Yanlış anlaşıldım” dedi.

Çalımbay’ın açıklaması şu şekilde:



Merhaba, Öncelikle herkese sağlıklı günler dilerim. Dün akşam maç sonu yaptığım açıklamalarda hakem hatalarına dikkat çekmeye çalışırken verdiğim Galatasaray maçı örneğinin yanlış anlaşıldığını ve örneklerimin başka olumsuz durumlara çekilmeye çalışıldığını fark ettiğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Son zamanlarda beni ben yapan futbolu konuşurken, ne kadar zorlandığım hatta hakem hatalarını konuşmaktan futbolumuzu konuşamadığım gerçeğinin tüm kamuoyu farkındadır.

Galatasaray kulübü bu ülkenin en kıymetli kulüplerinden biridir. Hakem hatalarını anlatmaya çalışırken, verdiğim maç örneği üzerinden benim Galatasaray kulübüne olan sevgimin ve saygımın sorgulanması beni son derece üzmüştür.

Konuyu benim Galatasaray kulübü ile bir problemim varmış gibi değerlendirmek boş bir çabadır. Bizler bu hafta çok önemli bir rakip karşısında ülkemizi temsil edeceğiz. Kendi içimizdeki hakem tartışmalarını ve hakem eleştirilerini de aslında yine kendi iyiliğimiz için yapıyoruz. Şimdi bir olma vaktidir. Hepinizin desteğini bekliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek şu an düşündüğüm tek konudur.

Hiç şüphe olmasın ki tüm şartlara rağmen yüreğimizle sahaya çıkıp yine elimizden ne geliyorsa yapacağız.

RIZA ÇALIMBAY, GALATASARAY İÇİN NE DEMİŞTİ?

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada “Maçların hepsinde hakem arkadaşlarımızın çok büyük hataları var, özellikle Galatasaray maçında. Hakemler yürekli maç yönetsin, Galatasaray maçlarında falan korkmasın” ifadelerini kullanmıştı.