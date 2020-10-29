Rıza Çalımbay'dan acı itiraf: 10 kişi oynarken stopere adam bulamadık

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay takımdaki eksik oyunculardan dert yandı.

Çalımbay’ın açıklamaları şu şekilde:



“Penaltı ve kırmızı kart olana kadar oyunun kontrolü tamamen bizdeydi.

“STOPER OYNATACAK ADAM BULAMADIK”

10 kişi oynarken stoper oynatacak adam bulamadık!

Şanssız goller yedik. Mağlubiyeti hak etmedik. Bu takımı orada yeneceğimize inanıyorum. Daha hiçbir şey bitmedi.

“DEPLASMANDA DAHA İYİ OYNUYORUZ”

Biz deplasmanda daha iyi oynuyoruz. Sıkıntı yok. Tek üzüntüm çok eksik arkadaşımız var. Şu maçtan sonra dua ediyorum sağ bekimiz, sol bekimiz, stoperimize bir şey olmasın diye. İnşallah hepsi döndüğü zaman hiçbir takımdan korkumuz yok.

Villarreal maçında çok iyi şeyler yaptık, yine yaparız. Yeter ki eksiklerimiz dönsün. Rakibin pozisyonu yok, galibiyeti hak etmiştik. Hiçbir şey bitmedi.

“SAMBA İKİNCİ YARIYA İĞNEYLE ÇIKTI”

Samba ikinci yarıya iğne olarak çıktı. Kimse bilmiyor bunları. Yerine koyacağımız futbolcu yok. Galatasaray maçından sonraki ara bizim için müthiş olacak.

Oyundan memnun olduğunu belirten Çalımbay, “Bugün takımımla gurur duydum, hepsi çok iyi oynadı” diyerek sözlerini noktaladı.