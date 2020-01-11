Rıza Çalımbay: 'Yasin Öztekin ile anlaştık yarın başlıyor'

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'un sorularını yanıtladı ve transfere açıklık getirdi.

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'un sorularını yanıtladı

Göztepe formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu Yasin Öztekin ile anlaştıklarını söyleyen Rıza Çalımbay, "Yasin Öztekin ile anlaştık yarından itibaren antrenmanlara başlayacak. Devre arası oyuncu almak zor, oynayan oyuncu almak için çok para vermek lazım" dedi.

Khalili konusuna değinen Çalımbay, "İyi oyuncu almak çok zor, Türkiye'den bakıp Khalili ile anlaştık son anda gelmek istemedi bize yanlış yaptı. Ondan sonra Yasin ile konuştuk, boşa çıkınca onu aldık. Bizim kadromuz çok iyi ama alternatif lazımdı. Kupada da gidiyoruz, sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Bir orta saha ve defans oyuncusu alıp transferi bitireceğiz sözlerini kullandı.