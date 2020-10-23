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aksam.com.tr
  • 23 Ekim 2020 Cuma 00:26
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Rıza Çalımbay üzgün ama iddialı: Bunun rövanşı da var

Rıza Çalımbay üzgün ama iddialı: Bunun rövanşı da var

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki ilk maçta deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup oldu. Yiğidoların teknik direktörü Rıza Çalımbay, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam ‘Bunun rövanşı da var' dedi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi Villarreal'e 5-3 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Oyundan memnunum ama yediğimiz gollerden tabii ki memnun değilim." dedi.

"SON 2 GOLDE BÜYÜK ŞANSSIZLIK YAŞADIK"

Çalımbay, maçın ardından soru almadan basına yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir maç oldu. Seyredenler mutlaka zevk almıştır. Defansif açıdan şanssız bir gün yaşadık. Ama 2-0'a rağmen oyundan hiç kopmadık. 3-3 de yaptık. Ancak son 2 golde büyük bir şanssızlık yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

"BU İŞİN RÖVANŞI DA VAR, RÖVANŞTA BAMBAŞKA OLACAĞIZ"

Takımının maç boyunca oyundan kopmadığını vurgulayan Rıza Çalımbay, "Bu işin rövanşı da var. Rövanşta bambaşka olacağız. Burada herkes çok büyük gayret gösterdi. Gol atmak için oynadık ve oyunu çirkinleştirecek defansif bir oyun düşünmedik." şeklinde konuştu.

Sivasspor kafilesinin bu gece saat 02.00'de özel uçakla Sivas'a döneceği öğrenildi.

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Çalımbay üzgün ama iddialı: Rövanşı da var!
Çalımbay üzgün ama iddialı: Rövanşı da var!

Çalımbay üzgün ama iddialı: Rövanşı da var!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Sivasspor, grubundaki ilk maçta deplasmanda Villarreal'e 5-3 mağlup oldu. Yiğidoların teknik direktörü Rıza Çalımbay, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam ‘Bunun rövanşı da var' dedi.

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