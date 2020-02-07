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aksam.com.tr
  • 07 Şubat 2020 Cuma 00:51
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  • 07 Şubat 2020 Cuma 00:52

Rıza Çalımbay, TFF'nin fikstür ayarlamalarını eleştirdi

Rıza Çalımbay, TFF'nin fikstür ayarlamalarını eleştirdi

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TFF'nin fikstür ayarlamalarını eleştirdi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç günü ve saatini eleştirdi.

Programın her iki takım için yanlış olduğunu savunan Çalımbay, Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor'un hem Süper Lig'de hem Ziraat Türkiye Kupası'nda kısa sürede kritik maçlar oynayacağına dikkati çekti.

Çalımbay, rövanş maçının Sivas'ta saat 20.30'da oynanmasının ise soğuk hava dolayısıyla çok daha zor olacağını vurgularken, hiç olmazsa o karşılaşmanın saatinin değiştirilmesini talep etti.

İki takımın da hazırlık maçı yapar gibi, az şans verdiği oyuncularını karşılaşmada oynattığını aktaran Çalımbay, şöyle konuştu:

"10 kişi kalmamıza rağmen maçı iyi bir şekilde bitirdik. İyi oynadık, rakibe pozisyon vermedik. Baskı yedik ve bunu isteyerek yaptık. Girdiğimiz pozisyonu değerlendiremedik. 1,5 gün sonra Başakşehir'le maçımız var. Sonra kupada Antalyaspor maçına çıkacağız. İki gün sonra tekrar Trabzonspor'la oynayacağız. Sağlıklı bir program değil. Buna da uymak zorunda kalıyoruz. O saatte yazık, 20.30'da Sivas'ta maç oynanmaz."

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