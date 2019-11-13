Rıza Çalımbay: Süper Lig'de en iyi kadro Başakşehir'de!

Süper Lig'de 11 hafta geride kalırken, liderlik koltuğuna Demir Grup Sivasspor oturdu…

Tam 10 yıl aradan sonra zirveye çıkan Yiğidoların teknik direktörü Rıza Çalımbay, milli ara nedeniyle geldiği Sabah gazetesine konuştu. Oyunculuk yıllarında Beşiktaş formasıyla birçok şampiyonluk yaşayan, Türk futboluna adını 'Atom karınca' olarak yazdıran Çalımbay önemli açıklamalar yaptı.

Futbolculuk günlerinden kazandığı deneyimle, teknik adam olarak da büyük başarılara imza atmayı hedefleyen Çalımbay'dan öne çıkanlar:

HAVAYA GİRECEK LÜKSÜMÜZ YOK

Süper Lig'de artık herkes birbirini yenebiliyor… Kayseri Fenerbahçe'yi yendi, Gençlerbirliği'ne yenildi. Artık herkes birbirini yenebiliyor. Kimse 'korkuyorum, bu büyük takım' diye düşünmüyor. Liderlik güzel ama önemli olan onu korumak. Bizim havaya girecek lüksümüz yok. Gerçekleri çok iyi biliyoruz. Bunu korumak için de oynadığımız oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerek. Ben Sivaslıyım ve büyük bir sorumluluğum var. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Kayseri zor geçecek maçlardan biri. İlk yarı bitene kadar oynayacağımız 6 karşılaşmada bu formumuzu kaybetmezsek iyi oluruz. Ligin favorisini söylemek için erken. İkinci yarı herkes eksiğini giderecek.

EN İYİ KADRO BAŞAKŞEHİR'DE

Herkesin bir hayali vardır… Antrenörlük hayatımda bir Anadolu takımını Avrupa'ya götürmek ve şampiyon yapmak da benim en büyük hayallerimden biri. Bunu Denizli'de yaptım. Avrupa'da mücadele ettik. Şu an ligde puanlar birbirine çok yakın. Ben sadece ligde değil Türkiye Kupası'nda da gitmek istiyorum. Olmaz değil ama çok da kolay değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'a bakınca çok iyi kadroları var. Ama en iyi kadronun şu anda Medipol Başakşehir'de olduğunu düşünüyorum.

DÜDÜK ÇALAN HAKEM VAR'DA OLMAMALI!

VAR, hakemler için nimet ama değerlendiremiyorlar. Düdük çalan hakemin VAR'ın başına geçmemesi gerekiyor. Biz Rize'de maç oynadık. Hakem Fırat Aydınus'tu, iki penaltımızı vermedi. Hüseyin Göçek VAR'ın başındaydı. Öbür hafta Hüseyin Göçek bizim maça geldi. Sonra taraftardan tepki geliyor. Ben maçta diyorum ki hakeme 'Geçen hafta da aynısını yaptın." Diyor ki "Geçen haftayı karıştırma." VAR'ın başındaki adamların ayrı bir grup olması gerekiyor. VAR iyi kullanılsa Anadolu takımları için avantaj olur. Hakemler dört büyüğün maçlarında kesin olarak etkileniyorlar.

MİLLİ TAKIM YERLİ HOCALARLA BAŞARILI

Perşembe kesinlikle İzlanda'yı yeneriz. İzlanda maça son şans olarak bakıyor. Ama bizim form durumu ve taraftar durumumuz çok iyi. Milli Takımımızın bütün başarılarında yerli hocalar vardı. O formayı, o eşofmanı giymek bambaşka bir duygu veriyor. O ruhu alman gerek. Yabancının bunu yaşatması mümkün değil. Lucescu'yu çok severim. Kulüp çalıştırsa kimse bir şey demez ama Milli Takım çok farklı.

MERT HAKAN'LA İYİ ANLAŞTIK

Ben transferde oyuncuyu gösteririm, hiç para işine girmem. Kulübün bütçesini de bozdurmayız. Mütevazı bir takımımız var. Bonservis bile vermedik gibi... Verdiysek de çok az verdik. Kiralık da yok bizde. Emre Kılınç, Mert Hakan... İkisinin de sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Mert Hakan'la iyi anlaştık. İstediklerimizi söyledik. Gayet iyi de yapıyor. Üstüne koya koya gidiyor. Son maçta oyundan çıkardık gerçi ama ara sıra olacak böyle şeyler.

OZAN'IN PARASI, DIAGNE'YE GİTTİ

3 yıl önce de Sivas'ta çalıştım. Aynı başkan, aynı yöneticiler duruyor. Yönetimde de istikrar var. Bizde ekonomik olarak sıkıntı olmaz. Çalışma ortamı mükemmel. Diğer takımlar gibi uçuk transferler yapamıyoruz. Dengeleri koruyoruz. 10 liran varsa 15 liralık transfer yaparsan, aksaklıklar birbirini takip etmeye başlar. G.Saray 13 milyon Euro verdi, Diagne'yi aldı. Ozan Kabak gibi genç oyuncudan 11 milyon gibi bir para geldi ve Diagne'ye gitti. Diagne'nin katkısı da olmadı. O zaman ne oldu, boşa gitti. Transferde bazen böyle şeyler de olabiliyor. Bazı oyuncu 3 yıllık imza atıyor, 6 ay sonra gidiyor.

KRİZ YÖNETMEK YAPTIĞIM EN İYİ İŞ

Zor durumda olan çok takımı çalıştırdım. Giderken kriz yönetmeye gittiğini biliyorsun. Beşiktaş da ben geldiğimde iyi durumda değildi. Pancu'yu kaleye geçirdiğimiz bir Fenerbahçe maçı var. Kolay değil. Futbolun içinden geldiğimiz için mağlubiyeti, galibiyeti, sıkıntıları biliyoruz. Futbolu bıraktıktan sonra iyi eğitimler aldığımız için işi götürüyoruz. Takım yenikse devre arasında futbolcunun ne duymak istediğini ben çok iyi biliyorum. Komple bir teknik adam olmanız şart. Takımı iyi çalıştırmamız gerek sezon başı, maçlara çok iyi hazırlamamız gerekiyor ve lider olmamız gerekiyor. Bende yabancı yerli ayrımı yok. Hak eden oynar. Kim hak ederse önünü açıyoruz.

EMRE'NİN OYNAMASI BÜYÜK OLAY

Kayserispor'un Emre Demir'i oynatması alkış alacak bir davranış. Ben de Eren diye bir oyuncu aldım. Trabzon'da da Hüseyin'i ilk kez ben oynattım. Uğurcan'ı biz oynattık. Yeter ki öne çıksınlar. Emre'nin oynaması Kayseri'de büyük bir olay. Demek ki çocukta potansiyel var. Olmasa oynatmazlar. O da cesaret işi. Ben de oynattım Diyarbakır'da Fatih diye bir çocuğu ama o 16 yaşındaydı.

(Sabah)