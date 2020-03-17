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aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 00:05
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  • 17 Mart 2020 Salı 00:05

Rıza Çalımbay: Sağlık futboldan daha önemli

Rıza Çalımbay: Sağlık futboldan daha önemli

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dünyada son dönemde yaşayan olumsuz olaylar nedeniyle oyuncuları maçlara motive etmekte güçlük çektiklerini dile getirdi.

Antalyaspor'u yenerek elde etmeyi planladıkları önemli avantajı yitirdiklerini belirten Çalımbay, ortaya koydukları oyunla kazanamayacaklarının ortaya çıktığını vurguladı. Çalımbay, beklemedikleri bir futbol oynadıklarını, bazı oyuncuların beklentisinin altında kaldığını anlattı.

Dar bir kadro ile ligde mücadele ettiklerini aktaran Çalımbay, "Antalyaspor daha istekli ve arzuluydu. Daha çok mücadele ettiler. Biz az da olsa pozisyonlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Berabere biter diye düşünüyordum. Geçen haftalarda yaptığımız hataya benzer bir hata ile gol yedik. Kalan 8 maçı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının kendilerini futbola veremediğini söyleyen Çalımbay, "Taraftarsız olduğu zaman, konsantrasyon düşüyor. Sağlık futboldan daha önemli. İnşallah bir an önce bitmesini istiyoruz. Deplasman takımı için seyirci olmaması avantaj deniliyor ama bazen de dezavantaj. Oyuncuları maça konsantre etmemiz gerekiyor. Kafalarında soru işaretiyle oynuyorlar, 'Bundan sonra ne olacak?' diye düşünüyorlar. İnşallah bir an önce son bulur." diyerek sözlerini tamamladı.

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