Rıza Çalımbay: Mutlaka 2-3 takviye yapmamız gerekiyor

İşte Çalımbay'ın ağzından lider Sivasspor:

Sezon başı antrenmanlara eksik bir kadroyla başladık. Takımın yüzde 60'ı ayrılmıştı. Yeni bir kadro gerekiyordu. Altyapıdan arkadaşları aramıza aldık. Bu işin en önemli yeri kamp kısmıdır. İlk kamp harika geçti. Sonra yurt dışı kampımız başladı. Orada da eksiklerimiz vardı ama iyi bir kamp oldu. Hiçbir hazırlık maçımızı kaybetmedik. Hazırlık döneminizin mükemmel geçmesi gerekiyordu ve öyle de oldu. Ardından maçlar oynanırken bile transferler yaptık. Transferlerde kimse para almadı. Kalecimiz ikinci ligden geldi, stoperimiz ikinci ligden geldi. Sonuçta iyi bir kadro kurduk.

GORDON MİLNE BİLE HİÇ DEMEZDİ

Biz mütevazi bir takımız, şımaracak durumumuz yok. İlk yarı hatalarımızı biliyoruz. İkinci yarı gerekeni yapıp konumumuzu koruyacağız. Gordon Milne bile hiçbir zaman 'şampiyon olacağız' dememişti. Klopp şu anda tam 10 puan önde ama "Bize şampiyonluktan bahsetmeyin" diyor. Şampiyonluğu kim istemez? Ama şimdi bunu söylemek doğru değil. Bizden 7 puan geride olan takım (Beşiktaş) bile şampiyonluğun en önemli adayı olarak gösteriliyor. Biz de olaya maç maç bakıyoruz. Mutlaka 2-3 tane takviye yapmamız, alternatiflere sahip olmamız gerekiyor. Alacağımız oyuncunun da ilk 11'de yer bulması zor olur çünkü kadromuz gerçekten çok iyi.

MADDİ SIKINTI OLMAZ

Sivas'ta bir futbolcunun aradığı her şey var. Maddi olarak kimsenin sıkıntısı olmaz. Günü geldiğinde maaşını, primlerini alırlar. Çalışma ortamı çok iyi. İdman sahamız iyi. Kimse sıkıntı yaşamıyor. Uyum iyi, yönetim de çok iyi. Bütün bu iyi şeyleri sahaya yansıttığınızda da sonuç geliyor. Yönetimimiz kadar valimiz de bu sezon çok etkili oluyor. Takım için ne gerekiyorsa yapıyor.

VAR'A GİTME HAKKI SUİSTİMAL EDİLEBİLİR

Bir kez VAR'a gidilme hakkının olmasını isterim ama uygulaması gerçekten çok zor bir sistem. Tedbir gerekli. Çünkü ortada bir sorun yokken VAR'a zaman geçirmek için gidilebilir. Bazı hakemlerimiz doymuş artık. VAR'a gitmek istemiyor. Tenezzül etmiyor. VAR'da faal bir hakemin ne işi var?

TÜRKİYE'DE FATURA HEP TEKNİK ADAMA ÇIKIYOR

Türkiye'de maalesef takımlar kötü gittiğinde ilk hedef olarak teknik direktör seçiliyor. Orada bir sürü faktör varken hedef hemen teknik direktör oluyor. Bu her takımda geçerli ama işin böyle olmaması gerekiyor. Yönetimin teknik direktörü iyi incelemesi gerekiyor. Öncelikle hoca işini iyi ve doğru yapıyor mu bakılmalı. Sorun belki de futbolcularda.