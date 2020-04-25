Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç sezon bitince Galatasaray'a gidebilir

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adları Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın sezon bittikten sonra gidebileceğini açıkladı.



"Erdoğan, Emre ve Mert Hakan sezon bittikten sonra gidebilir"

"Sezon bittikten sonra gidebilirler. Hak etmişlerdir. Özellikle Emre oynuyordu ama Mert Hakan bu sezon inanılmaz bir performans sergiledi ve hak ettiği yere geldi. O yüzden ikisi de gidebilir serbest ama kalan bu 8 maçı onların çok iyi bitirmesi gerekiyor. 8 maç varken bu dedikoduların çıkması iyi değil. İkisiyle de konuştum hocam biz kesinlikle hiç bir şey söylemedik dediler. Bunlara gerek olmadan bizim için 8 maç çok önemli. Biz bu 8 maçı eğer oynanırsa biz çok iyi bitireceğiz. O yüzden 8 maçı da 2 arkadaşımızın da çok iyi şekilde bitirip oraya gitmeleri."

Takımın büyük çoğunluğunun Sivas'ta olduğunu belirten Rıza Çalımbay "Futbolcular tesiste çok iyi çalışıyorlar. Ayak tenisi oynadık koşular yaptık tabi mesafeli olarak." dedi.

"Maçlara başlamak için ortamın çok iyi olması gerekiyor"

"Kulüpler Birliği ve Bakanımızın başkanlarla yaptığı toplantıdan sonra açıklanmış. Başlasak bile temaslı yapmamız çok zor. Futbol çok temaslı bir oyun ortamın çok iyi olması gerekiyor. Bence riske girmemek gerek. Tenis veya masa tenisi gibi değil bu. Çok iyi olduğu zaman rahatlıkla başlayabiliriz. Çok kısa sürede de bitiririz ligi."

"Bence önce insan sağlığı"

"Oyuncuları motive edemiyosunuz etkileniyorlar. Halen o zamanlar maske takma mesafe koruma gibi şeyler devam ediyorsa oynadığınız zaman oyuncu ister istemez çekinerek oynar. Çünkü futbol çok temaslı bir oyun. Ligin yeniden oynanabilmesi için uygun ortamın sağlanması gerekiyor. Bence önce insan sağlığı. Ligin ne olacağı önemli değil. Ortam iyi olduktan sonra oynayalım iyi olmazsa riskli olabilir."

Ligin bu şekilde tescil edilmesini isteyen kulüplerin de olduğu hatırlatılan Çalımbay konuyla ilgili "Durumlar böyle olursa ve federasyon da öyle karar verirse kimsenin söyleyeceği bir şey olmaz. Play-off da oynayabiliriz. Başka şey de olur. Bizim tek düşüncemiz ortamın iyi olması. Bence dondurulabilir. Haziran'ın 13'ü 14'ü değil de sonu bile beklenebilir. Temmuz'un sonunda da ligi bitirebilirsin. O anda ne gerekiyorsa onun olması lazım. Söylediğim gibi önce insan sağlığı eğer en küçük şey varsa ne yapılırsa ona saygı duymak lazım." dedi.

"UEFA'nın verdiği süreyi sonuna kadar beklemek lazım"

"En son Antalya maçı oynadık biz. Bu sıkıntılı sürecin başladığı zamandı. Bütün oyuncularımız tedirgin kimse maçta kendini veremiyor kimse maçı konuşmuyor. Aynı şekilde olacak. Onun için beklemek lazım. UEFA'nın verdiği süreyi sonuna kadar beklemek lazım. Önemli olan arkadaşlarımızın futbol oynarken zevk alması.Hiç bir şeyden tedirgin olmaması gerek."

"Süreç biraz daha uzayabilir"

"Biz takımı 2-3 haftada hazırlarız. önemli olan onlar değil önemli olan önce insan sağlığını garantiye almamız. Eğer devam ederse bizim de iyi bir avantajımız var. Çok iyi kullanacağımıza inanıyoruz maçlardan dolayı. Bittikten sonra her türlü şeye varız ama UEFA'nın açıklamalarına göre hareket etmemiz gerekiyor. Süreç biraz daha uzayabilir."