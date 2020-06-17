Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş büyük ihtimalle Konyaspor maçında yok

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Rıza Çalımbay, ligin 27. haftasında 1-0 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçında istenilen oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.
Takımların yüzde 100 hazır olmadığını savunan Çalımbay, "Koronavirüs sürecinden dolayı doğru dürüst hazırlık dönemi geçiremedik. Maçlara başlarken bütün takımlar bulunduğu konumdan daha düşük tempoyla oynadı. Hakikaten istediğimiz gibi olmadı ama rakip on kişi kalınca ikinci yarı daha iyi oynadık." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:
"Bizim için bu maç çok önemliydi. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Hazırlık döneminden sonraki ilk maça benziyor ama hazırlık dönemini biz tam hazırlık dönemi gibi yapamadık. Hazırlık maçı yapabilseydik bir iki tane, o zaman oyuncularımızın da hepsi hazır olurdu. Maç temposunu da kazanmış olurlardı. Daha iyi, daha güzel maç olabilirdi. Her şeye rağmen galip geldiğimiz için çok mutluyuz çünkü kolay bir maç olmadığını biliyorduk."
Çalımbay, ligin 28. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacakları müsabakanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Buradaki tek sıkıntı, sakatlarımızın fazla olması. Büyük ihtimalle Mert Hakan Yandaş oynamayacak, Hakan Arslan oynayamayacak, Fernando Andrade'nin, Mustapha Yatabare'nin ve Ziya Erdal'ın durumları belli değil. Emre Kılınç ise cezalı. O yüzden de kadro sıkıntımız var. Konyaspor maçında elimizden gelen tüm mücadeleyi gösterip, puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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