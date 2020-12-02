Rıza Çalımbay korona testinin pozitif çıktığını açıkladı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rıza Çalımbay'ın açıklaması şu şekilde:

Villarreal ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

Karantina sürecim başladığından hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli olan bu karşılaşmada takımımın başında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim. Teknik kadroma ve oyuncularıma güveniyorum. Sizlerin de desteğiyle maçı en iyi şekilde bitireceğiz.

Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum.

