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aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 21:43
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  • 19 Ocak 2020 Pazar 21:43

Rıza Çalımbay: Dikkatli olmak zorundayız

Rıza Çalımbay: Dikkatli olmak zorundayız

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Rıza Çalımbay "Beşiktaş ile evinde oynamak zordur. Çok iyi ve kaliteli bir takım. Herkes sadece mücadele ettiğimizi zannediyor ama biz kazandığımız topları da iyi kullanıyoruz. Son bölümde dikkatli olsaydık, daha farklı olabilirdi." dedi.

"ŞAMPİYONLUK KOLAY DEĞİL"

Açıklamalarına devam eden Rıza Çalımbay "Beşiktaş'a karşı tüm önlemleri aldık. Galibiyetle başlamak bizim için iyi bir şey. Tekrar takıma güven geldi, ligin havasını yaşadık. Biz sadece mücadele etmiyoruz. Ayrıca gol atmadığımız maç da yok. Bunu sonuna kadar devam etmeliyiz. Şampiyonluk kolay değil." diye konuştu.

"DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Takımı hakkında konuşan deneyimli teknik adam "Belki herkesin 'Kazanırlar' dediği maçlarda puan kaybedeceğiz. Bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Beşiktaş'ın kaçırdığı pozisyonlar vardı ama 10 kişi iyi mücadele ettik. Karius kalede yok, Hakan orta sahadan vurdu dışarı attı. Kaleye kadar gidebilirdi." ifadelerini kullandı.

"ALTIMIZDAKİ TAKIMLAR..."

"Artık şampiyonluğa inanıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Rıza Çalımbay "Bir tek biz hariç herkes şampiyonluğa aday! Altımızdaki takımların hepsi aynı şeyi söylüyor. Haklı olabilirler, biz maç maç. Eski Rıza Çalımaby değilim, kendimi çok geliştirdim" dedi.

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