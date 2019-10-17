Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta başkanlık hayalim var

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, cuma günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları Süper Lig maçı öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A BAŞKAN OLMAK İSTİYORUM"

Rıza Çalımbay, uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'ta pazar günü gerçekleşecek seçim öncesinde adaylara başarılar dilerken, "Beşiktaş'ta başkanlık hayalim var. Beşiktaş'tan başka yerde forma giymedim. En çok kaptanlık yapan oyuncu oldum, en çok oynayan oyuncu oldum, bir sürü ilklerin içerisinde yer aldım. Mükemmel işler yaptık. Çok da güzel bir belgesel yapıldı bununla ilgili. Beşiktaş'ta eski hava yakalanmalı, Süleyman Seba dönemindeki hava yakalanmalı. Altyapıya dönülmeli. Beşiktaş'ta taraftar kırgın, bu kırgınlık giderilmeli. Bu kırgınlık giderildikten sonra Beşiktaş'ta her şey yolunda gider. Başkanlık hayalim tabii ki var, neden olmasın?" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY'DAN PUAN ALMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili konuşan Rıza Çalımbay, "Galatasaray'ın mükemmel kadrosu var. Sahalarında daha farklı şekilde oynuyorlar. Bunların farkındayız ama biz buraya puan ve puanlar için geldik. Çıkıp, kapanacak halimiz yok. Puan almak için mücadele etmemiz gerekiyor ve bunu yapacağız." diye konuştu.

"FALCAO'NUN ALTERNATİFİ VAR"

Radamel Falcao'nun Sivasspor'a karşı oynamayacağının hatırlatılması üzerine Çalımbay "Falcao oynamayabilir ama her oyuncunun alternatifi var. Galatasaray'da bir oyuncunun eksik olması önemli değil. Salı günü Galatasaray'ın Real Madrid ile önemli bir maçı var, o maçı kaybederlerse gruptan çıkamazlar. Her türlü değişikliği yapabilirler. Bizim de eksiklerimiz var. Ancak takım olarak mücadele verirsek, Galatasaray maçından güzel bir sonuçla ayrılabiliriz." ifadelerini kullandı.

"İSTESEN BÖYLE BİR GRUP OLMAZ"

A Milli Takım'ın EURO2020 Elemeleri'nde başarılı sonuçlar almasıyla ilgili de görüşlerini dile getiren deneyimli teknik adam "İyi bir gruba düştük, istesen böyle bir kura çekemezsin. Biz orada İzlanda'yı rakip görüyorduk. Fransa bile bizi yenemedi. Biz bu gruptan %99 çıkarız. Ancak EURO2020'ye iyi hazırlanmamız gerekiyor. Fransa maçında Mert Günok harika oynadı, takım da iyi mücadele etti. Takım havaya girmiş, bu şekilde başarı kesin gelir. Oynadığımız grup bizi aldatmasın, turnuvada bizi daha zor maçlar bekliyor." dedi.

"ASKER SELAMINA NEDEN TEPKİ VAR Kİ?"

Milli futbolcuların asker selamına, Avrupa'da tepkiler gelmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Çalımbay "Asker selamını doğal karşılamaları gerekiyor, neden tepki gösteriyorlar anlamıyorum. Burada Türkiye'nin sorunu var ve askere destek veriliyor. Neden bu kadar uğraşılıyor, anlamadım. Fazla üstüne gitmeye de gerek yok. Yabancı futbolcu arkadaşlar bile destek veriyor." diyerek sözlerini noktaladı.