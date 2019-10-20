Rıza Çalımbay, Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na gelerek oyunu kullandu

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy kullanma işlemi başladı. Beşiktaş Genel Kurul üyesi ve siyah-beyazlı eski futbolcu Rıza Çalımbay, Akatlar Spor Salonu’na gelerek oyunu kullandı. Oy kullanırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalımbay, “Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.