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  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 13:14
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  • 15 Ocak 2020 Çarşamba 13:14

Rıza Çalımbay: Beşiktaş mücadelesi 3 ihtimalli bir maç olacak

Rıza Çalımbay: Beşiktaş mücadelesi 3 ihtimalli bir maç olacak

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DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçıyla ilgili, "Kolay bir maç değil. Beşiktaş'la oynuyoruz. İstanbul'da oynamak çok zor. Elimizden geleni yapacağız. İyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz. 3 ihtimalli bir maç olacak" dedi.

Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası'ndaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Aaron Appiandangoye, Marcelo Goiano, Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira idmana katılmadı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bir kupa maçı oynadık. Gerçekten iyi bir maç oynadık, maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadan oynadık. Çok güzel şeyler yaptılar. Güzel bir maç oldu. Lig maçı gibi, hatta lig maçından daha fazla tempolu bir maç oldu. O yüzden çok memnunum ama bir sıkıntımız oldu. Bayağı bir eksik arkadaşımız var. O yüzden üzgünüz, sakatlardan dolayı. İnşallah onlar da yetişecek maça. Tabii ki oynayacağımız maç kolay bir maç değil. Beşiktaş'la oynuyoruz. İstanbul'da oynamak çok zor. Elimizden geleni yapacağız. İyi bir şekilde ayrılmak istiyoruz, başka bir düşüncemiz yok. Tek düşüncemiz sakat arkadaşlarımızın olması. Onun dışında başka sıkıntımız yok. 3 ihtimalli bir maç olacak. İlk yarıda nasıl oynamışsak, nasıl bir istikrarlı bir grafik çizmişsek aynı şekilde gitmeye çalışacağız" dedi.

Transfer çalışmalarını da değerlendiren Çalımbay, "1-2 tane transfer yapmaya çalışıyoruz. Şu anda sadece Yasin Öztekin'i alabildik. 2 tane, belki 3 tane daha oyuncu alacağız ve kapatacağız. Mert Hakan Yandaş cezalı, Emre Kılınç'ın fıtığında bir sakatlık var, onunki bugün belli olacak. Onda biraz risk var. Fernando'da biraz risk var. Oynamama riski var ikisinde de. Aaron Appindangoye'nin bir sakatlığı var, belki oynayabilir. Marcelo da öyle. Bir darbe aldı ve sakatlandı. Oyundan o yüzden çıkarttık. Yetiştirmeye çalışıyoruz ama her türlü aksilik de olabilir" diye konuştu.

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