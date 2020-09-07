Rıza Çalımbay, Alper Potuk'u Sivasspor'a getiriyor

Geride bıraktığımız sezonun flaş ekibi Demir Grup Sivasspor, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek. Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'a kancayı taktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, tecrübeli futbolcunun transferini istediğini yönetime ilettiğini açıkladı.

Demir Grup Sivasspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil etmeye hazırlanan Yiğidolar, transferde güçlü bir kadro kurmanın peşinde.



Max Gradel, Felix, Ninga gibi önemli takviyeler yapan Sivasspor şimdi de Alper Potuk'u gündemine aldı. Fenerbahçe'deki sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve kulübüyle yolları ayrılan başarılı oyuncu bir süredir aldığı teklifleri değerlendiriyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay da Alper'i Sivas'ta görmeyi çok istiyor.

RIZA ÇALIMBAY: 'ALPER'İ İSTİYORUM'

Konuyla ilgili Lig Radyo’ya konuşan Çalımbay, "Alper'i istiyorum. Yönetime söyledik. Görüşmelerimiz olacak. Çok iyi işler yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Bu transferin gerçekleşmesini isterim" açıklamasında bulundu.

Rizespor'u tercih eden Remy'le görüştüklerini ve işin bitme noktasına geldiğini söyleyen Çalımbay, "Ancak son anda menajeri Rizespor'u seçti. Trabzonspor'dayken de çok istediğim bir isimdi" ifadelerini kullandı.