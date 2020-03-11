Rıza Çalımbay açıkladı! Koronavirüs yasakları

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, 2 günlük iznin ardından karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlıkları bulunan Ziya Erdal, Petar Skuletic, Erdoğan Yeşilyurt ve Hakan Arslan antrenmana katılmadı.
Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, geçen hafta oynanan Galatasaray maçında iyi işler yaptıklarını söyledi. Galatasaray maçının hakkının beraberlik olduğunu kaydeden Çalımbay, "Kazansaydık iyi bir avantaj yakalayacaktık. Bundan sonra oynayacağımız bütün maçlar final olacak. Bütün takımların bir birleriyle maçları var. Bu maçları iyi şekilde bitirebilirsek iyi bir konuma geleceğiz" diye konuştu.
Fraport TAV Antalyaspor maçının kolay geçmeyeceğini kaydeden Çalımbay, "Antalyaspor, ilk yarıdaki Antalyaspor değil. Onun da farkındayız. Takım fark etmez. Artık bizim bütün maçlarımız final maçı. Ligi iyi tamamlamak istiyorsak, bu maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." diye konuştu.
"KİMSE YURT DIŞINA ÇIKMAYACAK"
Koronavirüse Türkiye'de de rastlanıldığı ve buna karşı kulüpçe aldıkları önlemler konusundaki soru üzerine Çalımbay şunları söyledi: "Takım olarak toplantı yaptık. İzinlerde yurt dışına çıkışı yasaklamıştık oyuncularımıza. Milli maç arasında da izin olacak. Mecbur kalınmadıkça kimsenin yurt dışına çıkmasına izin vermeyeceğiz. Panel ve buna benzer programlara da katılmayı yasakladık."
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