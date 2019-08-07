Riyad Mahrez'e yönelik doping tartışmaları sürüyor

Cezayir Milli Takımı'nda kullandığı bir ilaçtan kaynaklanan doping endişesi ile Manchester City-Liverpool arasında oynanan Community Shield maçına çıkmayan Riyad Mahrez'e yönelik sürpriz bir gelişme yaşandı.
BBC'de yer alan habere göre Cezayir Futbol Federasyonu, Cezayir ile Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşayan Mahrez hakkında yaptığı açıklamada; "Oyuncu, ilaçları Afrika Uluslar Kupası sırasında almadı. Bu, Manchester City'nin problemi." ifadelerini kullandı.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Mahrez'in doping endişesi ile Community Shield maçına çıkmamasına ilişkin görüşlerini; "Mahrez, Afrika Kupası'ndan sonra beni arayıp Liverpool maçında oynamak istediğini söyledi. Memnuniyetle sahaya çıkabilirdi; ancak kendisi hastalandı. Hastalığının tedavi sürecinde milli takımında aldığı ilaç doping kontrollerinden sıkıntı çıkarabilir diye düşünüp risk almadık. Umarım West Ham United maçında döner." şeklinde belirtmişti.
Manchester City, Premier Lig'in ilk haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maç, TSİ 14.30'da başlayacak.
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