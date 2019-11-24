Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. River Plate oyuncusundan asker selamı sevinci

River Plate oyuncusundan asker selamı sevinci

River Plate oyuncusundan asker selamı sevinci

Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi Libertadores finalinde Arjantin'in dev takımı River Plate ile Brezilya'nın Flamengo ekibi karşı karşıya geldi. Mücadelede gol atan River Plate oyuncusu Santos Borre, gol sevincini asker selamı vererek yaşadı.

Arjantin ekibi 14. dakikada Santos Borre'nin attığı golle Flamengo karşısında 1-0 öne geçti. Borre attığı golden sonra 'Asker Selamı' verdi.

River Plate'in forma göğüs sponsorunun Türk Hava Yolları olması, bu selamın Borre'den Türkiye'ye destek olarak yorumlanmasına yol açtı.

River Plate, son dakikada yediği 2 golle Libertadores Kupası'nı Flamengo'ya kaptırmaktan kurtulamadı.

 


'Elimi bırakma Mithat'
Gülben Ergen'den Hülya Avşar'a mesaj
Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı!
Fahriye Evcen kafaya koydu! Meğer aylardır uğraşıyormuş
Deniz Çakır'dan o teklife sert tepki: Muhtaç değilim!
<p>Rusya devlet televizyonu Russia 1 kanalında yayınlanan “Kim Karşı” adlı tartışma programının önce

Ukraynalı Akademisyen Canlı Yayında Amerikalı Gazeteciye Saldırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tekirdağ'daki 480 yıllık Ayaspaşa Camisi zamana direniyor

2. Mahmut döneminde yapılmıştı! 'Kayıp Cami' ortaya çıkarıldı