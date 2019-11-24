River Plate oyuncusundan asker selamı sevinci

Arjantin ekibi 14. dakikada Santos Borre'nin attığı golle Flamengo karşısında 1-0 öne geçti. Borre attığı golden sonra 'Asker Selamı' verdi.

River Plate'in forma göğüs sponsorunun Türk Hava Yolları olması, bu selamın Borre'den Türkiye'ye destek olarak yorumlanmasına yol açtı.

River Plate, son dakikada yediği 2 golle Libertadores Kupası'nı Flamengo'ya kaptırmaktan kurtulamadı.