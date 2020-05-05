River Plate, Falcao'nun hayalini kuruyor

River Plate'in teknik sekreteri Enzo Francescoli, son dönemde takıma geri dönmeleri yönünde transfer söylentileri çıkan Falcao ve Higuain'in durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Galatasaray forması giyen Radamel Falcao ve Juventus'un golcüsü Gonzalo Higuain'i mevcut şartlarda kadrolarına katmalarının zor olduğunu belirten Francescoli, "Herkes onların dönüşünü hayal etmekte serbest fakat gerçek şu ki Higuain, Falcao veya Avrupa'daki herhangi bir oyuncuyu aradaki ekonomik farkların büyümesi nedeniyle transfer etmemiz zorlaşıyor" dedi.
Oyuncuların elbette takıma dönmelerini isteyeceklerini belirten Arjantinli futbol adamı, "Her zaman geri dönmeleri bizim için çok önemli. Ama orada iyi durumdaysalar geri dönmeleri durumunda birçok şeyi bırakmak zorunda kalacaklar. Kulüp olarak mümkün olarak her şeyi yapabiliriz ama elimizde olmayan şeyler de var ve bu transferlerin büyük ölçüde oyunculara bağlı olduğunu belirtmeliyim" dedi.
Falcao ve Higuain, Portekizli oyuncunun 2005'te A takıma yükselmesiyle Higuain'in 2007'de Real Madrid'e transfer olduğu zamana kadar birlikte forma giymişlerdi. (Milliyet)
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum." dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu yarın saat 10.00'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Acil olarak toplanma kararı alan Nihat Özdemir, gündemle ilgili açıklamayı yarın saat 14.00'de yapacak.
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki kaleci Sehic'in Türkiye'nin en iyi 5 kalecisinden bir tanesi olduğun söyledi.
River Plate'in teknik sekreteri Enzo Francescoli, son dönemde eski takımlarına dönmeleri konusunda dedikodular çıkan Galatasaray'dan Radamel Falcao ve Juventuslu Gonzalo Higuain hakkında açıklamalarda bulundu.
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta daha önce Daniele Rugani, Blaise Matuidi, ve Paulo Dybala'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Rugani ve Matuidi'nin testlerinin negatife dönmesine rağmen Dybala'dan hâlâ müjdeli haber gelmedi. Juventus'ta Arjantinli futbolcu ile ilgili açıklamada bulundu.
Galatasaray'ın Kolombiyalı süper starı Radamel Falcao, ESPN'e bir röportaj verdi ve karantina günlerinde evdeki yeni görevinden bahsederken, yaşadıklarını anlattı ve ülkesi Kolombiya'daki futbolun gelişimine de dikkat çekti.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun sonlandırılarak Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi yönünde alınacak bir kararın adil olmayacağını savundu.