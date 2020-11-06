Rivaldo'dan sonra Milan'a deplasmanda hat-trick yapan ikinci isim Yusuf Yazıcı oldu

RIVALDO'DAN SONRA İLK KEZ
Yusuf Yazıcı, yaptığı hat-trickle geceye damga vurdu. Milli futbolcumuz, Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu olurken, San Siro'da Rivaldo'dan (2000-01) sonra Milan'a hat-trick yapan ikinci isim olarak tarihe geçti.
Yusuf Yazıcı, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ise, "Yusuf Yazıcı bizi cezalandırdı. Bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.
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UEFA Avrupa Ligi H grubunda 3. hafta maçında Lille deplasmanda Milan'ı 3-0'la geçti. Dev maçta Fransız ekibinin golleri 22, 55 ve 58. dakikalarda milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi.
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Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag deplasmanından sonra Milan deplasmanında da hat-trick yaptı gol sayısını 6'ya çıkararak Kupa 2'de gol krallığı listesinde ilk sırada yer aldı.