Rivaldo'dan sonra Milan'a deplasmanda hat-trick yapan ikinci isim Yusuf Yazıcı oldu

UEFA Avrupa Ligi H grubunda 3. hafta maçında Lille deplasmanda Milan'ı 3-0'la geçti. Dev maçta Fransız ekibinin golleri 22, 55 ve 58. dakikalarda milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi.

RIVALDO'DAN SONRA İLK KEZ



Yusuf Yazıcı, yaptığı hat-trickle geceye damga vurdu. Milli futbolcumuz, Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu olurken, San Siro'da Rivaldo'dan (2000-01) sonra Milan'a hat-trick yapan ikinci isim olarak tarihe geçti.

Yusuf Yazıcı, aynı zamanda Avrupa Ligi'nde grup aşamasında iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ise, "Yusuf Yazıcı bizi cezalandırdı. Bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.