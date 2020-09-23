  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Eylül 2020 Çarşamba 21:18
  • |
  • Son Güncelleme:

Rio Ave Teknik Direktörü Mario Silva: Şanslar yüzde 50 yüzde 50

Rio Ave Teknik Direktörü Mario Silva: Şanslar yüzde 50 yüzde 50

Paylaş

Portekiz ekibi Rio Ave'nin teknik direktörü Mario Silva, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Silva, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Beşiktaş'ın çok önemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Futbol içindeki herkes bu maçları taraftarla beraber oynamak ister. Kesinlikle Beşiktaş da taraftarıyla oynamak istiyordur. Fakat bunun bizim için avantaj olacağını düşünmüyorum. Sonuçta bu bir final maçı. Şansları yüzde 50 yüzde 50 olarak görüyorum." diye konuştu.

İstanbul'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "Çok önemli bir maça çıkacağız yarın ama elemizden geleni yapıp gruplara kalmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kısa dönemde çok fazla maça çıkmalarının oyuncular üzerinde yorgunluk gösterip göstermeyeceğinin sorulması üzerine Silva, "Evet ama ona göre çalışıyoruz biz. İdmanları ona göre yapıyoruz. Her futbolcudan maksimum performans almaya çalışıyorum. Maçlara bakarsak da fiziksel olarak ikinci yarılarda düşmediğimizi görebilirsiniz. Sonuç almaya odaklı oynuyoruz, o yüzden problem olduğunu, yorgunluk olduğunu söyleyemem şu an için." değerlendirmesinde bulundu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fatih Terim'den Albayrak'a sert çıkış
Fatih Terim'den Albayrak'a sert çıkış

Fatih Terim'den Albayrak'a sert çıkış

G.Saray-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu
G.Saray-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu

G.Saray-F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de yılın takası: İrfan Can-Diagne
Süper Lig'de yılın takası: İrfan Can-Diagne

Süper Lig'de yılın takası: İrfan Can-Diagne

Çorum Şehir Stadı hizmete girdi

SPOR GÜNDEMİ

Nazım Sangare çubukluyu giydi! İşte sözleşme detayları...
Nazım Sangare çubukluyu giydi! İşte sözleşme detayları...

Nazım Sangare çubukluyu giydi! İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe, Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın yeni golcüsü bu gece geliyor
Beşiktaş'ın yeni golcüsü bu gece geliyor

Beşiktaş'ın yeni golcüsü bu gece geliyor

Beşiktaş uzun süredir aradığı golcü için Aboubakar'da karar kıldı.

'F.Bahçe benle ilgilendi ama ne olduysa oldu transfer gerçekleşmedi'
'F.Bahçe benle ilgilendi ama ne olduysa oldu transfer gerçekleşmedi'

'F.Bahçe benle ilgilendi ama ne olduysa oldu transfer gerçekleşmedi'

Peru'nun Binacional takımından Kolombiya'nın CD America takımına transfer olan 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini ancak bilmediği bir sebepten dolayı transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

Avrupa Ligi'nde play-off turuna çıkan ilk takım belli oldu
Avrupa Ligi'nde play-off turuna çıkan ilk takım belli oldu

Avrupa Ligi'nde play-off turuna çıkan ilk takım belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, tek maçla başladı.

Yarın oynayamayacak 3 ismi açıkladı
Yarın oynayamayacak 3 ismi açıkladı

Yarın oynayamayacak 3 ismi açıkladı

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, takımının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Portekiz temsilcisi Rio Ave ile yapacağı karşılaşmanın zor geçeceğini ve iyi hazırlanarak turu atlamak istediklerini söyledi.

'İlk yılımda bu tecrübeleri edinmek benim için önemli'
'İlk yılımda bu tecrübeleri edinmek benim için önemli'

'İlk yılımda bu tecrübeleri edinmek benim için önemli'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Norveç temsilcisi Rosenborg ile deplasmanda yapacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.