Rigobert Song koronavirüs şüphesi nedeniyle bir otelde karantinaya alındı

Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Fransa’dan ülkesine dönen Song,korona virüslü kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle Kamerun’un başkenti Younde’de bir otelde 14 günlüğüne karantinaya alındı. Türkiye’de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yaptı.
FELÇ GEÇİRMİŞTİ
Pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren ve komaya giren Rigobert Song, ülkesindeki ilk müdahalenin ardından Paris'e nakledilmişti. Ekim 2016 tarihinde başlayan kabustan 6 ay sonra uyanan Kamerunlu futbolcu, geçirdiği beyin ameliyatlarının ardından sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
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