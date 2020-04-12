Rigobert Song koronavirüs şüphesi nedeniyle bir otelde karantinaya alındı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'ın eski yıldızı bir otelde karantinaya alındı Galatasaray'ın eski yıldızı bir otelde karantinaya alındı Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

'Türkiye'de olmak şans' 'Türkiye'de olmak şans' Hüseyin Tok: “İlk şampiyon olduğumuz sezonda, Fenerbahçe'den liderliği aldığımız maçta golü 61'de atmıştım. Sonra Dört maçta daha 61'de gol attım. Buna ben de inanamadım.”

N'diaye'yi istemiyorlar N'diaye'yi istemiyorlar Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin yeni sezondaki durumu belirsizliğini koruyor.

Mourinho'nun 'Yeni Drogba'sı Vedat Muriqi Mourinho'nun 'Yeni Drogba'sı Vedat Muriqi İngiltere Premier Ligi'nin devlerinden Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, yönetime Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli gol silahı olan Vedat Muriç'in alınması konusunda baskısını sürdürüyor.

Sergen Yalçın golcü futbolcuyu veto etti Sergen Yalçın golcü futbolcuyu veto etti Everton'da bekleneni veremeyen Oumar Niasse menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi ancak Sergen Yalçın oyuncuyu veto etti.

Başkan'ın favorisi Shane Larkin Başkan'ın favorisi Shane Larkin Rus basını, ABD'li basketbolcunun Türk Milli Takımı'nı tercihini değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tam bir spor tutkunu olduğu ve Larkin için özel çaba gösterdiği belirtildi.