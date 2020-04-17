Riera'dan Melo itirafı: Önce kavga sonra kahve

Felipe Melo ile Albert Riera 2012’deki yaptıkları kavga ile o dönem çok konuşulmuştu. Hürriyet'in haberine göre yıldız futbolcu, “Melo ile aranızda geçen kavganın perde arkasını da sizden öğrenebilir miyiz? Ve şimdi görüşüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“O olay sahada oldu. İkimiz de sürekli kazanmayı arzulayan karakterde insanlarız. Kaybetmekten nefret ediyoruz. Maçtan sonra antrenmanda tartıştık ve birbirimizi itmeye başladık. O sırada gergindik ama o durumdan ders aldık. Sonrasında hoca bizi bu konuda düşünmemiz için eve yolladı. Çünkü komşuyduk. Aynı gece birbirimizi aradık. Evde buluştuk. Sonrasında birlikte birer kahve içtik. Biz arkadaştık ve iyi ilişkimizi koruduk. Bu hikaye sürekli galibiyet isteyen iki adamın hikayesiydi. Bundan ibaret. Sonra ilişkimiz daha iyiye gitti ve birlikte şampiyon olduk.”
Beşiktaş'tan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı... Siyah-beyazlılar, bir süredir alternatif sol bek arayışını sürdürüyordu. Kara-Kartal Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'ya imza attırmaya hazırlanıyor.
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Galatasaray'da forma giydiği dönemde takım arkadaşı Felipe Melo ile kavga eden Riera yıllar sonra o konu hakkında açıklamalarda bulundu. İki yıldız futbolcu 2011-2012 futbol sezonunun ikinci yarısında kavga etmiş; olay uzun süre gündemden düşmemişti.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Sezon sonunda kiralık sözleşmeleri bitecek Mario Lemina ve Michael Seri'nin yerine düşünülen milli futbolcu Okay Yokuşlu, kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yokuşlu hedefleri için Avrupa'ya gittiğini belirterek, "Kendi hayal ve hedeflerime ulaşmak adına Avrupa'ya geldim. Celta kariyerim iyi geçiyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar Okay'ın Türkiye'ye gelmeyeceği şeklinde yorumlandı.