Riera'dan Melo itirafı: Önce kavga sonra kahve

Galatasaray'da forma giydiği dönemde takım arkadaşı Felipe Melo ile kavga eden Riera yıllar sonra o konu hakkında açıklamalarda bulundu. İki yıldız futbolcu 2011-2012 futbol sezonunun ikinci yarısında kavga etmiş; olay uzun süre gündemden düşmemişti.

Felipe Melo ile Albert Riera 2012’deki yaptıkları kavga ile o dönem çok konuşulmuştu. Hürriyet'in haberine göre yıldız futbolcu, “Melo ile aranızda geçen kavganın perde arkasını da sizden öğrenebilir miyiz? Ve şimdi görüşüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“O olay sahada oldu. İkimiz de sürekli kazanmayı arzulayan karakterde insanlarız. Kaybetmekten nefret ediyoruz. Maçtan sonra antrenmanda tartıştık ve birbirimizi itmeye başladık. O sırada gergindik ama o durumdan ders aldık. Sonrasında hoca bizi bu konuda düşünmemiz için eve yolladı. Çünkü komşuyduk. Aynı gece birbirimizi aradık. Evde buluştuk. Sonrasında birlikte birer kahve içtik. Biz arkadaştık ve iyi ilişkimizi koruduk. Bu hikaye sürekli galibiyet isteyen iki adamın hikayesiydi. Bundan ibaret. Sonra ilişkimiz daha iyiye gitti ve birlikte şampiyon olduk.”