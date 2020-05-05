Riera'dan itiraf

AKŞAM
Riera, “Hasan Şaş ve Ümit Davala’ya büyük saygı duyuyorum. Benim onlar görevdeyken fikir belirtmem doğru olmaz. Ama Galatasaray’da çalışmak isterim” dedi.
BOCA'NINKİ HAYAL!
Öte yandan Güney Amerika basınından “elobservador” sitesi, Arjantin devi Boca Juniors’ın, Galatasaray’ın kalecisi Muslera’yı çok istediğini yazdı. Ancak haberde, Uruguaylı yıldızın, futbolu Galatasaray’da bırakacağı belirtildi.
DONK REDDETTİ
Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Donk, Feyenoord’un kendisine yaptığı teklifi düşünmeden reddetti. 34 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray’la 1+1 yıllık yeni mukavele yapacağı yazıldı.
BAŞKAN'A MARKAJ
Midesindeki rahatsızlık nedeniyle geçen perşembe hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün tekrar hastaneye yattı. Kesin teşhis için 1 hafta boyunca kontroller yapılacak.
ASTON VILLA ISRARCI!
Belçika'dan, “voetbalprimeur” sitesinin haberine göre; Luyindama için daha önce 12.5 milyon euroluk teklif yapan Aston Villa, yıldız stoperden vazgeçmedi. Transfer döneminde yeni bir teklif yapılması bekleniyor.
ELDE TUTULMAYACAK
Galatasaray'ın Brighton’dan kiraladığı Rumen forvet Florin Andone, yeniden İngiltere’nin yolunu tutacak. Galatasaray Teknik Heyeti, ağır bir sakatlık yaşayan oyuncu için yeni bir girişimde bulunmayacak.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.
Ali Kemal Denizci, Barış Kupası'nı kazanmanın Trabzonspor için milat olduğunu söyledi: “1974'te Kıbrıs'ta Barış Kupası düzenlendi. Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Karması katıldı. İyi oynayarak ve Galatasaray ile Beşiktaş'ı yenerek kupayı aldık. Bu, şampiyonluklar için dönüm noktası oldu.”
Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü'den ‘Tükürme ve sümkürme' konusunda TFF'ye öneri: “Saha dışında bunun için özel yerler ayrılması gerekiyor. İki kale arkasında veya iki yedek kulübesi arasında olmalı. Protokoldeki ‘Saha dışı' herhangi bir yer olmamalı. Çünkü buralara basan insanlar, onu sahaya sokabilir.”
Hollandallı futbolcu Ryan Babel, Galatasaray'da ispatlayacağı şeyler olduğunu söyledi: “Ajax ile kiralık sözleşmem bitince Galatasaray'a döneceğim. Galatasaray'da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edebilmek için çok çalışmalıyım.”
İngiltere'de forma giyen futbolcular, Premier Lig'in devam etmesi halinde koronavirüs sigortası talep etti. Lig yönetimi cuma günü son kez görüşecek ve lig hakkındaki kararını verecek.
Ligue 2'de Lorient forması giyen ve adı Beşiktaş'la anılan Fransız Jimmy Cabot açıklamada bulundu.
Radyospor'a konuşan Riera, AKŞAM gazetesinin duyurduğu, “Hasan Şaş ve Davala yeni sezonda yok” haberi üzerine bir açıklamada bulundu.