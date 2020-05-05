Riera'dan itiraf

Radyospor'a konuşan Riera, AKŞAM gazetesinin duyurduğu, “Hasan Şaş ve Davala yeni sezonda yok” haberi üzerine bir açıklamada bulundu.

AKŞAM

Riera, “Hasan Şaş ve Ümit Davala’ya büyük saygı duyuyorum. Benim onlar görevdeyken fikir belirtmem doğru olmaz. Ama Galatasaray’da çalışmak isterim” dedi.



BOCA'NINKİ HAYAL!

Öte yandan Güney Amerika basınından “elobservador” sitesi, Arjantin devi Boca Juniors’ın, Galatasaray’ın kalecisi Muslera’yı çok istediğini yazdı. Ancak haberde, Uruguaylı yıldızın, futbolu Galatasaray’da bırakacağı belirtildi.

DONK REDDETTİ

Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Donk, Feyenoord’un kendisine yaptığı teklifi düşünmeden reddetti. 34 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray’la 1+1 yıllık yeni mukavele yapacağı yazıldı.



BAŞKAN'A MARKAJ

Midesindeki rahatsızlık nedeniyle geçen perşembe hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün tekrar hastaneye yattı. Kesin teşhis için 1 hafta boyunca kontroller yapılacak.



ASTON VILLA ISRARCI!

Belçika'dan, “voetbalprimeur” sitesinin haberine göre; Luyindama için daha önce 12.5 milyon euroluk teklif yapan Aston Villa, yıldız stoperden vazgeçmedi. Transfer döneminde yeni bir teklif yapılması bekleniyor.



ELDE TUTULMAYACAK

Galatasaray'ın Brighton’dan kiraladığı Rumen forvet Florin Andone, yeniden İngiltere’nin yolunu tutacak. Galatasaray Teknik Heyeti, ağır bir sakatlık yaşayan oyuncu için yeni bir girişimde bulunmayacak.

