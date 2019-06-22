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Riedewald markajı

Riedewald markajı

C.Palace’ın 22 yaşındaki solak savunmacısı Jairo Riedewald ile ilgilenen Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın planlarında yer alan oyuncu için kolları sıvıyor.

AKŞAM

KARA Kartal büyük düşünüyor! Geçtiğimiz günlerde İngiltere basınında Beşiktaş için ortaya atılan Jairo Riedewald’da somut adımlar geliyor. 2017’de 9 milyon euroya Ajax’tan alınan Riedewald, İngiliz ekibinde beklediği şansları alamadı. Sol bek, sol-sağ stoper, ön libero oynayabilen Riedewald için Beşiktaş’ın kiralama yoluyla Palace’ın kapısını çalacağı aktarıldı. Beşiktaş’ın hocasının da Hollandalı savunmacı için ‘Alınsın’ önerisi var. Ajax altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu, kademe kademe A takıma kadar yükseldi. Riedewald, Ajax’ta 93 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Bu maçların büyük çoğunluğunda da stoperdi. Ayrıca sürati sayesinde sol bekte denendi, geçer not aldı. Abdullah Avcı’nın oyun tarzında da solak savunmacıların önemi büyük. Epureanu’dan sonuç alamayan Beşiktaş, Riedewald transferine yoğunlaşacak.

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