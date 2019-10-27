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  3. Rıdvan Dilmen: Max Kruse bu Fenerbahçe'de oynayamaz

Rıdvan Dilmen: Max Kruse bu Fenerbahçe'de oynayamaz

Rıdvan Dilmen: Max Kruse bu Fenerbahçe'de oynayamaz

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından Max Kruse hakkında çarpıcı yorumlar yaptı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından Max Kruse hakkında konuştu.

Dilmen, sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçında oynayamayan ve bir süre daha sahalardan uzak kalması beklenen Max Kruse hakkında çarpıcı yorumlar yaptı.

HANGİSİNİ KESECEK?

Kruse'nin 11'de oynamasının zor olduğunu vurgulayan Dilmen, "Kruse'nin anlaşmasında her maç oynar yok. Çok oyuncunun yok. Belki nadirdir. Kruse, oynayamaz şu anki Fenerbahçe'de. Kruse, Moses kadar sağ önde oynayamaz, sağ orta sahada da oynayamaz. Kruse'nin tek oynayacağı yer 2. bir forvet gibi forvet arkasıdır. Peki hangi vicdan Ozan-Emre-Gustavo üçlüsünden birini keser? Bakın hem bireysel, hem taktiksel anlamda.. Taktiksel anlamda derken Emre'nin yerinde oynayamaz, Ozan'ın yerinde oynayamaz. Daha burada bekleyen Tolga var" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE'NİN SİSTEMİ OTURDU

Rıdvan Dilmen son olarak "Kruse 2-3 hafta sakatmış, tabiki önemli bir oyuncu ama Fenerbahçe'de sistem oturduğu için maalesef alternatif çare olarak alacağı bir oyuncu konumuna geldi" dedi.

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