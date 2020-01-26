Rıdvan Yılmaz: Camiamıza uygun olursak, ne mutlu bana

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu.
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Rıdvan Yılmaz maçına ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
Rıdvan Yılmaz, "Burada galip gelmek isterdik, takım olarak üzgünüz. Camiamız kötü bir süreçten geçiyor, umarım toparlanacağız, tekrar şampiyon olduğumuz seneler gibi oynayıp, şampiyon olmak istiyoruz. 10 seneden beri Beşiktaş'ın içerisindeyim, elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım, hocalarım bana güvendi, sağolsunlar, şans verdiler. Camiamıza uygun olursak, ne mutlu bana" sözlerini kullandı.
Göztepe, yeni stadının açılış maçında taraftarının büyük desteği ile Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.
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Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Göztepe maçının ardından açıklamalar yaptı.
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