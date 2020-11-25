SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçeli Samatta'nın hali şoke etti Fenerbahçeli Samatta'nın hali şoke etti Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de dün kupa mesaisi vardı. Kadıköy'de Sivas Belediyespor'u konuk eden sarı lacivertliler, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazanıp üst tura çıkarken, yeni transfer Samatta'nın oyundan çıktıktan sonraki hali dikkat çekti.

Rıdvan formayı kaptı Rıdvan formayı kaptı Beşiktaş'ın genç ismi Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayacak.

Penaltıda yeni dönem Penaltıda yeni dönem Artık elle oynamalarda kolun durumundan çok hakemin kararı belirleyici olacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, "Elle oynamalarda tutarsızlık var. Oyuncunun eline veya koluna çarpan her top penaltı değildir. Son söz hakemlerde olacak." yorumunu yaptı.

David Beckham'dan dudak uçuklatacak anlaşma David Beckham'dan dudak uçuklatacak anlaşma Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ile de gündem olan eski İngiliz futbolcu David Beckham, servetine servet katacak. Beckham, Play Station ve Xbox'ın yeni FIFA oyununda yer almak için tarihi bir anlaşmaya imza attı. İşte İngiliz yıldızın 3 yıllık imza karşılığıda alacağı ücret.

50 kere maşallah 50 kere maşallah 44 yaşındaki tecrübeli isim Mönchengladbach ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Bu maç Çakır'ın 50. maçı olacak.