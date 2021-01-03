Rıdvan Dilmen'den VAR hakemi Atilla Karaoğlan'a olay tepki: Sen başka kafadasın

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı. Emre Kılınç'ın kırmızı kart pozisyonu ve Marcao'nun tartışılan hareketi hakkında konuşan Dilmen, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'a yüklendi.

Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"SOKAKTA SORSAK HERKES 'GALATASARAY KAZANIR' DER"

“Bir takım geçen hafta 6-0 mağlup olmuş, bir takım lig lideri ve son 9 maçın 7'sini kazanmış. Sokakta sorsak, hepimiz Galatasaray kazanır deriz. Seyircisiz futbol, her türlü sonuçlara gebe. Her türlü sonuç olabiliyor, benim için hiç hesapta olmayan 2 puan kaybı.

"EVİNDE YARISINI KAZANAMADI"

Galatasaray evinde 8 maçın yarısını kazanamadı. Taraftar, baskı, bunlar önemli. Fatih Terim'in yukarıdan daha iyi gördüğü yönünde istatistikler koyuluyordu. Teknik adamın hafif yüksekte olması doğru ama uzayda değil. Fatih Terim tarzı teknik direktörlerin saha kenarında olması, hükmetmesi anlamında önemli.

"ANTALYASPOR'A '1 PUAN SİZİN OLSUN, GELMEYİN' DESELER GELMEZLERDİ"

Ersun Yanal ile Ali Şafak başkan bir şeyler yapmak istiyor ama 6-0'dan sonra bir travma daha kaldıracak değildi. Eğer kalecinize rakip 10 kişiyken sarı kart uyarısı alıyorsa, 0-0 koruma içgüdünüz vardır. Galatasaray, gol atmayı düşünmeyen bir takıma karşı kaybetti. Antalyaspor'a aman gelmeyin, 1 puan sizin olsun deselerdi, hiç gelmezlerdi. Galatasaray da benim gibi düşündüğü için rölanti başladı, onların böyle bir hakkı yok. Dakikalar aka aka gitti. Rakibin tehdit olmadığını gördükleri için atarız nasıl olsa dediler. Galatasaray kontrollü oynayarak, kontrollü hücum yaparak ilk yarıyı kaybetti.

"DIAGNE'DE FATİH TERİM KAPRİSİ KALDIRAMADI, DOĞRU YAPTI"

Diagne'nin 2 hafta önce bir protestosu vardı, bugün de kadroda yok. Hoca kaprisi kaldıramadı, doğru da hamle yaptı.

"KURTARICI OLARAK GİRDİ, 2 KAFA TOPU, 2 SPRİNT İLE GİTTİ"

Falcao gibi oyuncuları güvenip de oynatmak kolay olmuyor. Kurtarıcı olarak girdi, ayak gitti. 2 kafa topu, 2 sprint ile gitti.

"40 MİLYON EURO VERİYORSUNUZ VE İKİSİNDEN DE FAYDALANAMIYORSUNUZ"

Falcao değerli bir oyuncuydu, müthiş bir santrfordu. Türkiye'de 4-5 yıl öncesinde başlayan çilek, böcekler vardı. Falcao isim olarak Galatasaray'a yakışır ama çok şey bekleyemezsiniz. Diagne ile Falcao'nun maliyetini düşünün. Diagne'ninki minimum 20 milyon, Falcao'nun da kontratı o civarda. 40 milyon büyük para ve ikisinden de yararlanamıyorsunuz. Biri kaprisli, biri de sakat. Falcao düzelirse faydalı olur ama öyle bir kritik döneme girildi ki, Falcao'ya güvenerek maça çıkılmaz. Kötü niyetli değil ama işi bırakmış. Çok özveri beklemeyelim.

"MARCAO SAHANIN EN İYİSİYDİ"

Galatasaray'da beğenirim ama çok beğenmem, Marcao, Antalyaspor istemese de girdiği pozisyonları olağanüstü hamlelerle kesti. Riskli hamlelerle kesti. Sahanın en iyi oyuncusuydu. Arda Turan yaratmaya çalıştı, çaba sarf etti. Belhanda da 3 dakika falan uğraştı.

"FEGHOULI'NİN OLMAMASI ETKİLEDİ"

Bir şeyler yapmak isteyen ama pas trafiği yavaş olduğu için tedbiri kolay bir takımdı Galatasaray. En önemli problemi de, şut atmadı Galatasaray. Tiki taka oynamasını bilen bir takımdır Galatasaray, ileride de problem çözebilen Feghouli yoktu.

"ÇOK ELEŞTİRDİĞİMİZ FENERBAHÇE..."

Beklenmeyen puan kayıpları, eleştirilen bir sürü takımın şampiyonluk yarışında olmasını sağladı. Sezon başındaki Beşiktaş ile şimdiki Beşiktaş'a bakın, çok eleştirdiğimiz Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerse 1 puan geriye geliyor.

"BELHANDA TOPU ALDI, '9 KİŞİYİZ' DİYEREK DURDU"

Galatasaray 2-3 dakika 9 kişi oynadı. Belhanda ortada topu aldı, 9 kişiyiz diyerek durdu, ne zaman topu taşıyınca normal oynamaya başladı. Falcao, adaleden sakatlandığı için aslında sedyeyi bekleyeceksin, bu fair dışı değil. 11'e 9 oynamak kolay değil.

"DIAGNE'Yİ KADROYA ALMAYARAK CEZAYI KİME VERİYORSUNUZ?"

Diagne için yönetimin açıklamaları önemli. Fatih hoca oyundan çıkarken kapris yaptı ya, ama eğer kadroya almazsanız cezayı kime veriyorsunuz? Neler olduğunu bilmediğim için çok net konuşamıyorum.

"GALATASARAY'IN ORGANİZASYONU KÖTÜ DEĞİL"

Galatasaray'ın organizasyonu her şeye rağmen kötü değil. Gelen şampiyonluklarda Muslera, Elmander, Necati, Gomis var. Burada atanlar yok, tutanlar konusunda Allah'tan kompakt oynanıyor, çok pozisyon gelmiyor ve Okan da formda. Her zaman olmuyor ama.

"LUYINDAMA, 3 MARCAO YAPAR BENİM GÖZÜMDE"

Marcao seni 0-0'da tutar, Luyindama 3 Marcao yapar benim gözümde ama şu andaki performansı iyi değil. Ben ilk defa Luyindama'yı böyle gördüm, adamı yakalayamadı.

"GALATASARAY ADEM BÜYÜK'Ü GÖNDERMEYECEKTİ"

Galatasaray hem yerli, hem de gol atabilen Adem'in gitmesine izin vermeyecekti. İki forvet de soru işareti çünkü. Duran top kullanmak da önemli diyoruz, büyük takımların frikik ve korner ustası olması lazım, onun da sıkıntısını yaşıyorlar.

"EMRE KILINÇ'TA ÇAĞIRIP MARCAO'DA ÇAĞIRMIYORSAN SEN BAŞKA KAFADASIN"

Galatasaray cephesinden serzenişler olacaktır, bunun nedeni VAR'daki Atilla Karaoğlan'dır. Tekrarda gördüğümüz kadarıyla kırmızı, sen niye çağırıyorsun? Onu çağırmak, bak ve sarıya çevir, görüşüm bu demek. Ona çağırıyorsan, 2-3 dakika sonra Marcao'nun pozisyonu benzer, hangisini çağırman doğru? Bana göre ikisini de çağırmaman lazım ve hakemin kararına uyman lazım, sen öyle farklı görmüşsün ki birine çağırmıyorsun. Çağırmıyorsan, sen başka kafadasın. O kadar sert olmasa da Marcao'nun pozisyonu yüzde 51 kırmızıdır.

"MARCAO'DAN SONRA EN İYİSİ ARDA TURAN'DI"

Galatasaray'da Arda Turan maksimumu vermeye çalışıyor. Marcao'dan sonra beğendiğim oyuncu da Arda'ydı."