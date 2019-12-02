Rıdvan Dilmen'den Muslera'ya büyük övgü: Keşke Fenerbahçe'nin böyle kalecisi olsun diyorsun

Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Trabzonspor ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirirken Muslera'dan övgüyle bahsetti.

Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı;

"Fernando Muslera, benim için çok değerli bir kaleci, tarihe geçti. 'Muslera'yı neden Real Madrid, PSG almıyor?' sorusunun cevabını yediği gol veriyor. Alexander Sörloth'un golü %100 kaleci hatası. Bir kaleci yanda topta da bu kadar hata yapmayacak."

'Keşke Fenerbahçe'nin de böyle kalecisi olsun' diyorsun

Muslera'dan övgüyle bahseden Dilmen, "Bir Fenerbahçeli olarak Muslera'ya bakınca 'Keşke Fenerbahçe'nin de böyle kalecisi olsun' diyorsun. Ancak bu kadar konuştuğumuz bir kaleci, Real Madrid'e PSG'ye gidemiyorsa, demek ki bizim gördüklerimizi onlar da görüyorlar." şeklinde konuştu.