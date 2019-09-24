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  3. Rıdvan Dilmen: Douglas'ın bariz gol şansından kırmızı kart görmesi gerekiyordu

Rıdvan Dilmen: Douglas'ın bariz gol şansından kırmızı kart görmesi gerekiyordu

Rıdvan Dilmen: Douglas'ın bariz gol şansından kırmızı kart görmesi gerekiyordu

Beşiktaş - Başakşehir mücadelesi 1-1 sona erdi. Maçın ardından Rıdvan Dilmen NTV'de mücadeleyi değerlendi. İlk yarının son saniyelerindeki pozisyona da değinen ünlü yorumcu, “Douglas'ın bariz gol şansından kırmızı kart görmesi gerekiyordu” dedi.

İşte Rıdvan Dilmen'nin ilk yarı için açıklamaları:

İlk yarının son anında yaşanan pozisyonu maçtan sonra değerlendirelim, tam yayına giriyorduk. Net bir yorumda bulunmayayım ama son adamdı ve Douglas'ın bariz gol şansından kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Zaten sarısı da vardı Douglas'ın.

Necip çok iyi oynuyor. Ben çok beğendim. Sol stoper oynuyor. Müdahaleleri çok iyiydi.

İlk 45 dakika futbol adına hiç bir şey göremedim. Başakşehir daha sakin oynuyor. Başakşehir'in öndeki iki oyuncusu beklentilerin çok altında.

İlk yarıda bir tane pozisyon yok maçta. Ljajic ile aralarında diyalogu bilmiyorum, yorum yapmayayım. Forvet arkası oyuncun 5. maçta 4. sarı kartını görüyor ve Trabzon deplasmanında yok. İlk yarıda futbol adına hiçbir şey yoktu.

Dilmen İkinci yarıya da değerlendirdi...

Okan Buruk'u çok severim ama Başakşehir puanı vermek için her şeyi yaptı. Sen 1-0 öndesin, her şey lehine, Mehmet Topal'ı neden oyuna alıyorsun? Üstelik Beşiktaş'ta taraftar dönmüş, oyuncu, başkan, taraftar herkes demoralize.

Bugünkü maç, çok kötü bir maçtı!

Çok eleştirilen Karius, maç tam koparken çok önemli 2 kurtarış yaptı. Ljajic forvet arkasıdır. Kanat oynar ama orta sahada iç oyuncusu olmaz, 5 maçta 4 sarı kart gördü, orada savunmayı da aksatıyor.

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