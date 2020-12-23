Rıdvan Dilmen'den hakeme büyük eleştiri

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Başakşehir Fk karşısındaki 4-1'lik galibiyetini değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe maçı sonrası açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'de teknik adamların gördüğü kırmızı kartlar, dünya rekoru olabilir. Otorite açısından çok değerlidir, bugüne kadar idare edenler düşünsün ama teknik direktörler de insandır. Bu sertlikle daha önceki vurdumduymazlık arasında denge olmalı. Otoriter olacak ama bu kadar sert olunmaz. Çocukluğumda da Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'de top oynadım, teknik direktörlük yaptım, sportif direktörlük yaptım, 20 yıldır yorumculuk yapıyorum, kimse kimseye 20 yıl hatır için iş vermez.

"DOĞRU 10 TANE OLMAZ"

Doğru bir tanedir, 10 tane yoktur. Bu beyazsa, beyazdır. Fenerbahçe'nin emeğine, çalışmasına, Mert Hakan'ın 4. goldeki, Gustavo'nun 3. goldeki, 1-1 giderken Altay'ın hatasına muazzam reaksiyon ile kurtarmasından, çocukların mücadelesine saygısızlık yapamam ve kaldı ki Fenerbahçeli olarak skora mutlu olurum. Eğer seyahatteysem, maçı izlemediysem mutlu olurum. Ben buruk mutluyum.

"MAÇI FENERBAHÇE'YE VERDİ"

Bir hakem düşünün, o da insan, oyuncu da insan, maçı X takımından alıp, Y takımına veriyor. Hakem bugün maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Fenerbahçelilerden özür diliyorum, ben de Fenerbahçe'yi çok seviyorum.

"HAKEM HATA YAPABİLİR"

Bahattin Şimşek sezon başından beri iyi bir süreç geçirmişti, fena da maçlar yönetmemiş. Hakem hata yapabilir. Fenerbahçe'nin attığı 2. gol öncesinde ortada Skrtel vuruyor kafayı, penaltı mı diye baktılar, autmuş meğerse. O top gitti gol oldu.

"GUSTAVO KIRMIZI KARTTI"

0-0 giden bir oyunda, daha geride oynanacak 80 küsür dakika varken, Fenerbahçe'nin en güçlü oyuncusu Gustavo'yu atamıyorsan ve onun için çağrılıyorsan VAR'a... Bahattin hoca baktı, giderken kararım inşallah doğrudur diye bakar ama hocam hiç kıvranma, o pozisyon kırmızı kart. 11'e 10 kalırsın, demoralize durumdasın zaten.

"DİREKT OLSA VAR MÜDAHALE EDECEK"

Gustavo'nun kırmızı kartını vermedi, Fenerbahçe'nin 2. golünde autu korner verdi, Rafael kaydı, hakem Rafael değdi sandı ve Skrtel yerine kartı Rafael'e gösterdi. 'Ne oluyor' falan derken, otorite ve kırmızı kart. Direkt kırmızı kart olsa, VAR müdahale edecekti.

"KENDİNE HAKİM OLMALI"

Her ne olursa olsun teknik direktör olaya hakim olmalı, kendini kaybetmemeli ama Okan Buruk'un benim için bugün özrü var. Fatih hoca mesela bir pozisyon için üzerine gidiyor. Otoriteyi uygulamak çok daha farklı bir şeydir.

"OYNADIKÇA KUVVETLENİR"

Kuvvet sorunu vardı, oynaya oynaya bunu atlatıyor Mert Hakan. Oynaya oynaya kuvvetlenecek.

"HAKEM ÇOK ETKİDE BULUNDU"

Fenerbahçe'de Gustavo'yu atmayıp, aynı pozisyonda başka maçta atarsan, Necip'in pozisyonunda penaltı verip, Gustavo'nun pozisyonunda vermiyorsan ki denk geliyor, Gustavo 3. golü de atıyor. Fenerbahçe, şampiyonluk anlamında çok önemli bir engeli atlattı sonuç olarak ve Başakşehir 3 büyük takıma da mağlup oldu. Fenerbahçe kötü oynatıp da kazanabilirdi ama benim için buruk bir gece oldu. Bahattin hoca çok etkide bulundu.