Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Onun gibisi daha gelmedi!

Süper Lig'de 12. haftanın perdesi Türk Telekom Stadı'nda açıldı. Başakşehir'e kendi sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın ligdeki 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisi son buldu. 90 dakikayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlananan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Luyindama'nın büyük eksiklik olduğunu vurgulayan Dilmen, ''Galatasaray'da Muslera'dan sonra kim olmazsa olmaz deseler, Luyindama derim. Ağır gibi görünüyor ama süratli bir stoper. Büyük eksiklik...'' dedi.

Galatasaray'ın beklediğinin altında bir oyun sergilediğini ifade eden Dilmen, ''Adem Büyük ilk yarıda iyi değildi. Galatasaray'ın öne çıkışları zaten kontralarda oldu. 3-4 duran topta pozisyon oldu, akan oyunda pozisyon gelmedi. Galatasaray'ın tek silahı duran top ve kontra gibi gözüküyor. Başakşehir de duran toplarda başarısız. Beklediğimin altında bir Galatasaray, kötü bir maç, kötü bir hakem. İlk yarının özeti bu.'' diye konuştu.

Dilmen'in maç sonu yorumları şu şekilde:

'Falcao'nun 2 hafta sonra oynama ihtimali varmış'

''Galatasaray için sevindirici haber, Falcao'nun 2 hafta sonra oynama ihtimali varmış. Başkanın söylediğine göre tendonunda sıkıntı varmış riske edilecek bir sakatlık değil muhtemelen dinlendiriliyor. Galatasaray'ın ideal kadrosu ile hocanın temmuz ayında yaptığı planlama bu değil. Okan, Ahmet, Ömer, Emre, Adem bunlar hocanın kadrosunda yoktu. Planlamanın yarısı gitmiş. Mevcut kadrondan gidenlere göre bunları takım olarak kurmuş."

'VAR sistemi ileride daha çok gelişir'

''Sıkıcı bir maç, ilk kez bu kadar uzun ara verildi Lige. Ligi özlüyorsunuz ama sıkıcı oluyor. Konsantrasyonlarda sorunlar oluyor. Misal Babel, sert maç oynadı dinlenip geldi. Muslera sakat geldi ondan faydalanmadı. Luyindama milli maçta sakatlandı. Bu fiziksel olarak mental olarakta oyuncuları yoruyor. VAR sistemi daha çok eleştirilir. VAR sistemi ileride daha çok gelişir.''

'Fernando gibisi gelmedi'

"Şu anda Fenerbahçe basketbol takımında enerji yok ya, Galatasaray da öyle. 6-0 da sonuç alırsın ama reaksiyonda problem var. Bugün Ömer Bayram'ın olmazsa olmaz dememizin sebebi diğerlerine göre daha çok enerjisi olduğu için. Galatasaray'da keşke Nzonzi yerine başkası gelseydi. Fernando diye bir oyuncu geldi, gitti. Türkiye'ye çok orta saha oyuncusu geldi. Appiah gibisi de geldi ama bir Fernando gelmedi. Fernando lider oyuncuydu. Bazen bir oyuncu, çok oyuncudur. Galatasaray'da bana bir tane lider oyuncu söyleyin yok işte ama Fernando tam bir liderdi."