Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu: 'Herkese VAR var da bize yok mu?' denir

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında usta yorumcu Rıdvan Dilmen, olaylı maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak A Milli Futbol Takımımızın belli olan EURO 2020 grubunu değerlendiren Dilmen, "İtalya biraz daha önde. İsviçre'nin bir futbol standardı var. Galler ise fizikli bir takım ve öndeki oyuncularıyla sonuç alıyorlar. İtalya'nın büyük bir avantajı var tabi. Ben gruptan memnunum. 1-2 takım dışında herkesin herkesi yenebileceği bir turnuva. Bazı takımları bunun dışında tutuyorum tabi. Ben iyi bir kura olarak değerlendiriyorum. Zorlu gruplar var ama kuradan memnunum ki tabi Galler yerine Finlandiya'yı tercih ederdim" dedi.

Tartışmalara yol açan penaltının tekrarlanmasına ilişkin yorumlarını ileten Rıdvan Dilmen, "Penaltı tekrarı doğru karar. Geçen hafta Fenerbahçe'ye verilmeyen ihlal kararı, bugün Göztepe maçında haklı sebeplerle doğru şekilde verildi. Geçen hafta Farnolle'un öne çıktığı penaltının tekrar edilmesi gerektiğini söylemiştim. Orada maç 0-0 bitti. Geçen haftaki VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, 'Gel, pozisyona bak' demedi. Bu hafta ise o pozisyoda top döndü ve gol oldu. Maç Kadıköy'de olsa, belki seyirci falan farklı şeyler olabilirdi. Fırat Aydınus'u tebrik ediyorum. Zekeriya abi, Mustafa Öğretmenoğlu o gün izinli miydi? Kuralı bilmiyor muydu? O zaman 'Herkese VAR var da bize yok mu?' denir. Fenerbahçe kazandıktan sonra o maçtaki 6 hafta görev alamamış. İstatistikler bu şekilde ki bu hafta Abdulkadir Bitigen de biliyor ki önümüzdeki hafta görev alamayacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin durumuna değinen usta yorumcu, "Fenerbahçe'nin aldığı puan, başarısız bir sezon geçirdiğini gösteriyor. Sivasspor'a deplasmanda yenilirse puan farkı 8'e çıkacak. Bu maçın özetlerine bakarsak Fenerbahçe için 1 puan iyi. Bugün Serdar Aziz ve Luiz Gustavo ayakta kalan oyunculardı. Vedat Muriç, farkına varamayarak sekerek oynadı. Oyuncu farkına varamayabilir ama Muriç, güçlü fiziğine rağmen sakatlığın etkisiyle kaybetmediği topları kaybetti bugün. Asisti yaparken kendini riske attı ve de takımına puanı getirdi. Umarım ayağı daha sıkıntılı duruma gelmemiştir. Nitekim Ersun Yanal da riske atmayacaktı ama mecbur kaldı. Kruse, bugün fizik anlamında iyi değildi. Sadece kalite olarak oyunda kaldı ki belki bir iki top atar diye onu oyunda tuttu" dedi.