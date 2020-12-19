Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim sözleri: Ortalığı yıkmıştır

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dilmen, penaltının ağır bir karar olduğunu söylerken Emre Akbaba ve Kılınç'tan daha iyi bir performans beklediğini dile getirip “Emre Akbaba'yı hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.

Dilmen’in açıklamaları şu şekilde:



“Marcao'nun niçin kırmızı gördüğünü bilmiyorum. Karagümrük takımı galibiyete daha yakındı. Çok eksiği var, 7 eksiği var, önemli. Bu sinir bozukluğu, gerginlik olağanüstü bir durum değil. Salı günü maç vardı, bugün oynandı, salı bir daha var. Bütün takımlar için geçerli.

“KARAGÜMRÜK’ÜN AVANTAJI BAŞKANI”

Özellikle sakatlık, mental yorgunluklar olacaktır. Gerginlik biraz abartılı oldu ama hazırlıklı olmakta fayda var. Kavga gürültü haricine anlayış göstermek lazım. İlk yarıda maçın tamamını Karagümrük iyi oynadı. 2-3 tane gole yakın Karagümrük hücumunu gördük. Vitesi istediği şekilde yükseltti, indirdi. Rize'de 90+'lara kadar iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Kayseri maçı ikinci yarısı harici iyi bir Galatasaray vardı. Karagümrük'ün lige çıkan takımlar içerisinde avantajı başkanı. Enzo Roco diye bir oyuncu var. Dolmabahçe'den ayrılmış, alalım demişler.

“KARAGÜMRÜK’E HİÇ KIYAK FALAN GÖRMEDİM”

Maçın son yarım saatlik bölümü artık gerginlik içerisinde oynanmaya başladı. Maç sonu her iki tarafın da hakemle ilgili söyleyecekleri vardır. Karagümrük maçlarında ben Karagümrük'e hiç kıyak falan görmedim. Karagümrük gibi köklü bir camianın böyle yerlerde olması semt için önemlidir.

“TERİM DEVREDE ‘UYANIN BEYLER’ DİYE ORTALIĞI YIKMIŞTIR”

Maçlar 0-0 başlar. İkinci yarı 0-0 başlamadı. Hoca devrede girmiştir, ortalığı yıkmıştır, "Uyanın beyler" diye. Gol yenince risk alındı. Oyun gerildi. Oyunun gerilmesi, Galatasaray'ı kontrolsüzlüğe götürürken, oyun üstünlüğünü de getirdi.

“RUS RULETİNE DÖNDÜ”

Galatasaray'ın son golde şanssızlığı topun Mevlüt'e gelmesi. Kaleye doğru aldı topu, ofsayta düşmedi, gol vuruşunu zamanında yaptı. Galatasaray riskli oynadığı zaman en büyük problemi kart problemi olur. Yorulmuş Taylan'ın yanında Belhanda olunca Rus ruletine döndü.

“GALATASARAY HİÇ HESAPTA YOKKEN KAYBETTİ”

Karagümrük, güvenli bir takım, tecrübeli bir takım ve çok önemli oyuncuları yok. Orta sahada oynayan Koray, normalde sağ bektir. Galatasaray 1 puanı kurtarmak üzereyken o da gitti. Hiç hesapta yokken İstanbul'da oynadığı bir maçı kaybetti.

“HAKEM TERİM’İ NEDEN ATTI BİLMİYORUM”

Fatih hocamızın da takımın da çok gergin olduğunu gördüm. 4. hakem birkaç kez uyardı, orta hakem de uyardı. Sonrasında neden attı bilmiyorum. Antrenörler isyan edebilirler ama Fatih Terim gibi bir hocanın oyunda kalması lazım. Hocanın bu gerginliği, hakemi dağıttı. Hakem Roco'yu uyarmadı, hemen yapıştırdı ikinci sarı kartı. Hakemle dalga geçti Roco, gördü kartı. Ama Arda'ya göstermedi, Arda da ikinci sarı için uğraştı bayağı.

“PENALTI AĞIR BİR KARARDI”

Penaltı pozisyonu kesinlikle tartışmalı. İki görüntü var. Kale arkası çekiminde penaltı gibi, diğer çekimde alakası yok gibi. Gri bir pozisyon. VAR niye karışmadı demesinler. Penaltı kararı ağır bir karardı.

“SANKİ KARAGÜMRÜK SARI-KIRMIZI GİYMİŞ GİBİYDİ”

Galatasaray, 3 puanı hak etmedi bugün. Karagümrük, 1 puan alsaydı üzülebilirdi bugün. Galatasaray için çok ciddi bir kayıptır, maç İstanbul'da çünkü. Galatasaray'ın son haftalardaki oyununda tok, üstün, pozitif bir duruşu vardı. Bugün çok fazla rahat gördüm ben Galatasaray'ı. Sanki Karagümrük, sarı - kırmızı giymiş gibiydi. Karagümrük'ün olgun oyuncuları olduğu için Galatasaray'a ters geldi.

“FALCAO NEREDE? YOK!”

Falcao gezgin santrfor. Diagne gezince faydalı olamıyor. Falcao nerede diyecekler. Yok... Stoperlere Mevlüt'le mi, Diagne'yle mi yoksa Mevlüt'le mi oynamak istersin? diye sor. Diagne derler. Marke etmesi kolay.

“BEN ROCO’YU ATMAZDIM, TEPKİSİ NORMALDİ”

Galatasaray'ın bu akşam puanları hakem tarafından gasp edilmedi. Skoru etkileyecek aleyhine bir karar verilmedi. Ben Roco'yu atmazdım. Normaldi oyunun son bölümünde o tepki. Hakem iyi götürdüğü maçı kötü bitirdi.

“MALATYASPOR FENERBAHÇE’Yİ EZE EZE YENDİ”

Gazetede okudum; Falcao'da yollar ayrılıyor deniyor. Bilmiyorum doğru olup, olmadığını. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in hakem camiası üzerinden gitmesini doğru bulmuyorum. Fenerbahçe hakem hatası derken, Malatyaspor eze eze yendi.

“GALATASARAY ‘BUGÜN HAKEM YÜZÜNDEN YENİLDİK’ DEMEMELİ”

Ben hakemin bugün yanlış yaptığını düşünmüyorum. Fenerbahçe - Beşiktaş maçında hakem dağıldı ve yanlış yaptı. Bu puanlara baktığımız zaman Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da hak ettiği puanlar bunlardır. Galatasaray bugün hakem yüzünden yenildik dememeli.

“EMRE AKBABA’YI HİÇ BÖYLE GÖRMEDİM”

Galatasaray'da Akbaba ve Kılınç'tan daha iyi performans bekliyordum. Emre Akbaba'yı hiç böyle görmedim. Emre Kılınç iyi başlamıştı ama form düşüklüğü yaşıyor.”