Rıdvan Dilmen'den eleştiri: 'Yetenek problemi var'

Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta moraller bozuldu. Bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışından artık iyice uzaklaşan siyah beyazlı ekibe maç sonunda eleştiri Rıdvan Dilmen'den geldi. Rıdvan dilmen, "Beşiktaş'ın bir tane bile atleti yok. Boateng top rakibe geçince futbolu unutuyor. En disiplinli oyuncuları Tyler Boyd, onun da yetenek problemi var. N'koudou desen o da sadece hücum yapar, savunma yapamaz. 4-1-4-1 taktiğine yetecek ekonomik durumu yaratmak zor." sözlerini kaydetti.
Galatasaray, pandemi sonrası lige yeniden başlıyor. Bugün Rize'de Marcao sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Cim-Bom, Trabzonspor'un kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.
Defansa duvar örmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon için harekete geçti: Falette takımda tutulacak. Roma'dan Juan Jesus için de girişimler hızlandı. Harekât tamamlanırsa stoper rotasyonu sol ayaklılar Jesus-Falette ve sağla oynayan Serdar-Sadık'tan oluşturulacak.
Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, Alanyaspor'a karşı penaltıdan attığı golle bu sezon ligdeki 9, toplamda da 15. golüne ulaşırken şampiyonluk hasretine de değindi.
Trabzonspor, Göztepe deplasmanından 3-1'lik zaferle dönerken hafif sakatlığı bulunan Sosa riske edilmemişti.
Bakan Kasapoğlu: “5. İslami Dayanışma Oyunları'nı gerçekleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla yerine getireceğiz.”
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
Koronavirüs arasının ardından yeniden başlayan Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında TAV Airport Antalyaspor'u konuk ediyor.