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aksam.com.tr
  • 14 Haziran 2020 Pazar 09:35
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Rıdvan Dilmen'den eleştiri: 'Yetenek problemi var'

Rıdvan Dilmen'den eleştiri: 'Yetenek problemi var'

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Sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'e iyi bir dönüş yapamadı. Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin özellikle ilk yarısında beklenenden uzak bir oyun sergileyen siyah - beyazlı futbolcuları Rıdvan Dilmen eleştirdi. NTV'de %100 Futbol programında karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş'ın bir tane bile atleti yok. Boateng top rakibe geçince futbolu unutuyor. En disiplinli oyuncuları Tyler Boyd, onun da yetenek problemi var." sözlerini kaydetti.

Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta moraller bozuldu. Bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışından artık iyice uzaklaşan siyah beyazlı ekibe maç sonunda eleştiri Rıdvan Dilmen'den geldi. Rıdvan dilmen, "Beşiktaş'ın bir tane bile atleti yok. Boateng top rakibe geçince futbolu unutuyor. En disiplinli oyuncuları Tyler Boyd, onun da yetenek problemi var. N'koudou desen o da sadece hücum yapar, savunma yapamaz. 4-1-4-1 taktiğine yetecek ekonomik durumu yaratmak zor." sözlerini kaydetti. 

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