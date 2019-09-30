Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Fikret Orman'a çağrı: Toparlayacaksan aday ol!

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 4-1 yendiği maçı değerlendirdi.

İşte Dilmen'in açıklamaları;

Aynı şehirlerde oynanan maçlara derbi denir. Ama Trabzonspor'un yıllardır süren mazisi nedeniyle bu maçlara derbi denir. Büyük maçlardır bunlar. Eli ayağı düzgün olan, ikinci bölgeden hızlı çıkan her takım, Beşiktaş'a gol atıyor.

''SAHANIN EN İYİSİ SOSA OLDU''

Trabzonspor'da daha Abdülkadir Ömür yok, Ekuban yok, Onazi yok. Arkada çok formda bir sezon geçiren Uğurcan var. Sistem belli. Ortada Sosa, önde pivot santrafor var. Yanlarında da gezen oyuncular. İlk golü Dorukhan'a yazarım, ikinciyi Necip'e değil Sosa'ya yazarım. Sahanın en iyisi Sosa oldu.

''TRABZONSPOR İÇİN NE DESEK AZDIR''

Trabzonspor, fazlasıyla maçı kazanmayı hak etti. Geçen hafta dramatik bir şekilde Sivas'ta kaybettiler. Penaltı kaçırdılar, kornerde gol ararken yediler ve kaybettiler. Bugün de kritik bir maç kazandılar. Trabzonspor için ne dersek azdır.

''BEŞİKTAŞ, TRABZON'UN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI''

Trabzonspor hak etti ama bir de işini kolaylaştıranlar olur. Beşiktaş'ın aldığı lig skorlarına bakalım. Beşiktaş öne geçtiği tek bir maçı kazanmış. Diğer maçların hepsinde geriye düştü ve çeviremedi. Başakşehir, 3-4 tane atabilirdi, Gazişehir Gaziantep, 6-7 yapabilirdi. Beşiktaş, geriye düştüğü maçlarda beraberliği sadece taraftarlarıyla kurtarabilmiş. En fazla beraberliği yakalayabilmiş.

''BEŞİKTAŞ MAHALLE TAKIMI GİBİ OYNADI''

Gaziantep'te, Trabzon'da, Bratislava'da yemişsin golü, çözülmüşsün. 6 haftada 22 kart gördüler. Geçen sene yarısı değildir bu rakam. Çok şuursuzlar. Son dakikalarda Beşiktaş'ta mahalle takımı görüntüsü vardı. Kimse geriye dönmüyor.

''FİKRET ORMAN, TOPARLAYACAKSAN ADAY OL!''

Fikret Orman, görevi bırakıyorum dedi ama aday olmuyorum dedi mi? Beşiktaş'ı toparlayacaksan aday ol başkan. Fikret Orman, ''Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras Beşiktaş'' demişti. Çok güzel bir söz. Bu tür krizlerde destek olunmalı. Geçen sezon Fenerbahçe'de bir gün Aziz Yıldırım diyen oldu mu? Ciddi derecede kötü bir sezon başlangıcı oldu, kötü transferler oldu. Ne oldu? Muhalefet yapmayarak, taraftar kitlendi. Proje yapıldı, para toplandı. Statlar doldu. Aziz Yıldırım - Ali Koç tartışması yapanmadı. Beşiktaş'ta da kişiler üstünden gildilmemeli. Şeffaflık önemli.

''FİKRET ORMAN'IN DAHA ÇOK KREDİSİ VARDIR''

Ali Bey'in taraftarlığı ve verdiği ekonomik destek de önemliydi tabii. Ali Bey, şu anda da hiç rahat değildir, uyuyamıyordur. 15 Ekim'de UEFA'ya hesap vereceğim diyor. Fikret Orman'ın daha çok kredisi olması gerektiği kesin. Ali Koç'un da kredisi çok fazladır. Geçen sezon Fenerbahçe'nin yaşadığını Galatasaray yaşasaydı Mustafa Bey, kongreye giderdi.

''NİYE PENALTI YOK O ZAMAN?''

Hakem için bir şey söylemek istemiyorum. Maç 0-0'ken hakem elinizi böyle yapmayın diyor. Ee yaptı... Niye penaltı yok o zaman? Gri pozisyon. Trabzonspor'un coşkusuna asla saygısızlık yapmak istemiyorum ama.

''BEŞİKTAŞ'IN BU HALİNİ GÖREN ÇAT ÇAT ÇAT!''

Beşiktaş'ta terkedilmiş bir durum var. Bunu gören herkes çat çat çat vurmaya çalışıyor. Beşiktaş camiasının gerçek Beşiktaşlı olma zamanı gelmiştir. Fenerbahçe örneği gibi. Veya 2011 zamanı gibi...

''BU KULÜBE SAHİP ÇIKIN YA!''

Fenerbahçeli biri olarak ben Beşiktaş'ta 1903'e bakıyorum. Beşiktaş çok zarar görüyor. Fikret Orman, ya genel kurul kararını iptal etsin ya da ben yokum desin. Bu kulübe sahip çıkın ya!

''HAYALİMDEKİ TRABZONSPOR FORVETİ DEĞİL''

Benim hayalimdeki Trabzonspor santraforu Sörloth değil. Hayalimdeki daha iyi... Şota'yı tanıyorum yani. 7 maçta 16 gol yiyen bir takım. Bugün atılan goller aldatıcı oluyor o yüzden.